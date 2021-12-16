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В Кремле назвали условия для диалога Путина с Зеленским
В Кремле назвали условия для диалога Путина с Зеленским - РИА Новости, 16.12.2021
В Кремле назвали условия для диалога Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин заинтересован в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:42
2021-12-16T15:42
владимир путин
владимир зеленский
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заинтересован в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне президент Украины в Брюсселе выразил готовность к любому формату общения с Путиным. И в этом, считает он, могла бы помочь ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2".Зеленский рассказал, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждал возможные санкции против российского газопровода. Он назвал ограничения "вопросом безопасности" для Киева, а также "инструментом для разговора с Россией" — "серьезнейшим" и "очень справедливым".Благодаря нему, убежден украинский лидер, он "мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены".В Москве неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, они подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Но украинские власти, отмечает российская сторона, уклоняются от своих обязательств. По мнению Путина, Украина делает ставку на силовое решение. Как заявляли в МИД, Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В декабре 2019 года Путин и Зеленский впервые лично пообщались на полях саммита в "нормандском формате" в Париже. После этого они трижды говорили по телефону, последний раз в июле прошлого года. "Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор трубопровода Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода.США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. Киев опасается, что после его запуска Россия перестанет качать газ в Европу через Украину, что лишит ее транзитных доходов. "Газпром" заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1764034479.html
https://ria.ru/20211215/parodirovanie-1763763452.html
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владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, дмитрий песков, россия
12:42 16.12.2021 (обновлено: 15:42 16.12.2021)
 
В Кремле назвали условия для диалога Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента Песков: диалог с Зеленским должен быть понятен и подготовлен

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заинтересован в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Но любой диалог должен быть: а — понятен, b — подготовлен, с — ориентирован на достижение конкретного результата", — сказал он журналистам, комментируя заявления Зеленского по поводу переговоров с российским лидером.
Накануне президент Украины в Брюсселе выразил готовность к любому формату общения с Путиным. И в этом, считает он, могла бы помочь ситуация вокруг газопровода "Северный поток — 2".
Зеленский рассказал, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждал возможные санкции против российского газопровода. Он назвал ограничения "вопросом безопасности" для Киева, а также "инструментом для разговора с Россией" — "серьезнейшим" и "очень справедливым".
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Благодаря нему, убежден украинский лидер, он "мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены".
В Москве неоднократно подчеркивали, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при условии выполнения Киевом Минских соглашений, они подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Но украинские власти, отмечает российская сторона, уклоняются от своих обязательств. По мнению Путина, Украина делает ставку на силовое решение. Как заявляли в МИД, Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В декабре 2019 года Путин и Зеленский впервые лично пообщались на полях саммита в "нормандском формате" в Париже. После этого они трижды говорили по телефону, последний раз в июле прошлого года.
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"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор трубопровода Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода.
США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. Киев опасается, что после его запуска Россия перестанет качать газ в Европу через Украину, что лишит ее транзитных доходов. "Газпром" заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку — 2" как к экономическому проекту.
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