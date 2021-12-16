https://ria.ru/20211216/dialog-1764006424.html

Минск готов к равноправному диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Минск готов к равноправному диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.12.2021

Минск готов к равноправному диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Белоруссия всегда открыта к конструктивному диалогу с Западом на равноправной основе без условий и ультиматумов, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:36

2021-12-16T11:36

2021-12-16T11:36

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белоруссия всегда открыта к конструктивному диалогу с Западом на равноправной основе без условий и ультиматумов, заявил президент страны Александр Лукашенко."Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов", - сказал президент в четверг на совещании о противодействии санкционным мерам, введенным против республики странами Запада. Его слова приводит официальный сайт президента.При этом его радует, что в правительстве и Нацбанке нет признаков истерии или нервозности. "Этот деловой настрой надо сохранять и дальше. Но самоуспокоенность… недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687264.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко