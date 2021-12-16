https://ria.ru/20211216/deti-1764145324.html

В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен

В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 17.12.2021

В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен

Почти все российские дети вывезены из Дамаска, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-16T23:57

2021-12-16T23:57

2021-12-17T01:55

война в сирии

сирия

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мария львова-белова

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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 дек - РИА Новости. Почти все российские дети вывезены из Дамаска, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова."Все дети, которые находились на территории Дамаска, практически все вывезены, остались всего несколько человек, по ним уже принято решение, сейчас мы доделываем документы, и после этого они будут привезены на родину", - сообщила Львова-Белова журналистам.По ее словам, для возвращения детей будут организованы небольшие группы вывоза."Мы договорились о продолжении нашего проекта, и сейчас будут сформированы несколько групп по вывозу, они будут небольшие, но это будет системная работа. И нам разрешили взять забор ДНК в лагере, для того чтобы сформировать новую группу, помимо тех детей, которые у нас сейчас есть в базе", - отметила омбудсмен.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763890311.html

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сирия, ближний восток, россия, мария львова-белова