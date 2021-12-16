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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211216/deti-1764145324.html
В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 17.12.2021
В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
Почти все российские дети вывезены из Дамаска, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-16T23:57
2021-12-17T01:55
война в сирии
сирия
ближний восток
россия
мария львова-белова
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 дек - РИА Новости. Почти все российские дети вывезены из Дамаска, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова."Все дети, которые находились на территории Дамаска, практически все вывезены, остались всего несколько человек, по ним уже принято решение, сейчас мы доделываем документы, и после этого они будут привезены на родину", - сообщила Львова-Белова журналистам.По ее словам, для возвращения детей будут организованы небольшие группы вывоза."Мы договорились о продолжении нашего проекта, и сейчас будут сформированы несколько групп по вывозу, они будут небольшие, но это будет системная работа. И нам разрешили взять забор ДНК в лагере, для того чтобы сформировать новую группу, помимо тех детей, которые у нас сейчас есть в базе", - отметила омбудсмен.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763890311.html
https://ria.ru/20211216/deti-1764140015.html
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сирия, ближний восток, россия, мария львова-белова
23:57 16.12.2021 (обновлено: 01:55 17.12.2021)
 
В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен

Детский омбудсмен Львова-Белова: в Сирии остались всего несколько российских детей

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 дек - РИА Новости. Почти все российские дети вывезены из Дамаска, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Все дети, которые находились на территории Дамаска, практически все вывезены, остались всего несколько человек, по ним уже принято решение, сейчас мы доделываем документы, и после этого они будут привезены на родину", - сообщила Львова-Белова журналистам.
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По ее словам, для возвращения детей будут организованы небольшие группы вывоза.
"Мы договорились о продолжении нашего проекта, и сейчас будут сформированы несколько групп по вывозу, они будут небольшие, но это будет системная работа. И нам разрешили взять забор ДНК в лагере, для того чтобы сформировать новую группу, помимо тех детей, которые у нас сейчас есть в базе", - отметила омбудсмен.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
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Война в СирииСирияБлижний ВостокРоссияМария Львова-Белова
 
 
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