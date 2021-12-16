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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211216/deti-1764140015.html
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии - РИА Новости, 16.12.2021
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
Самолет, на борту которого девять российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:29
2021-12-16T22:30
война в сирии
сирия
ирак
здоровье - общество
россия
мария львова-белова
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 16 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого девять российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова."Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома из отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", - сказала Львова-Белова журналистам.Пресс-служба омбудсмена уточнила, что состоялись переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами России. Также обсуждались вопросы, касающиеся возвращения детей в Россию.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
https://ria.ru/20211118/siriya-1759644742.html
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сирия, ирак, здоровье - общество, россия, мария львова-белова
22:29 16.12.2021 (обновлено: 22:30 16.12.2021)
 
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии

Самолет с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 16 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого девять российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома из отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", - сказала Львова-Белова журналистам.
Пресс-служба омбудсмена уточнила, что состоялись переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами России. Также обсуждались вопросы, касающиеся возвращения детей в Россию.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 14:57
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии
 
Война в СирииСирияИракЗдоровье - ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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