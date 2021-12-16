https://ria.ru/20211216/deti-1764140015.html
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии - РИА Новости, 16.12.2021
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
Самолет, на борту которого девять российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:29
2021-12-16T22:29
2021-12-16T22:30
война в сирии
сирия
ирак
здоровье - общество
россия
мария львова-белова
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 16 дек - РИА Новости. Самолет, на борту которого девять российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова."Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один - из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома из отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", - сказала Львова-Белова журналистам.Пресс-служба омбудсмена уточнила, что состоялись переговоры с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы. Львова-Белова представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами России. Также обсуждались вопросы, касающиеся возвращения детей в Россию.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
https://ria.ru/20211118/siriya-1759644742.html
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сирия, ирак, здоровье - общество, россия, мария львова-белова
22:29 16.12.2021 (обновлено: 22:30 16.12.2021)
В Подмосковье сел самолет с группой российских детей, вывезенных из Сирии
Самолет с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье