https://ria.ru/20211216/dannye-1764133406.html
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:18
2021-12-16T21:18
2021-12-16T21:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить предложения ... О внесении в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 июня 2022 года.
https://ria.ru/20211216/putin-1764129150.html
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общество, владимир путин, россия
21:18 16.12.2021 (обновлено: 21:44 16.12.2021)
Путин поручил изучить способы отказа от обработки персональных данных
Президент Путин поручил представить предложение по отказу от обработки персональных данных