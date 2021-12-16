https://ria.ru/20211216/damask-1764137806.html

Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска

Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска - РИА Новости, 16.12.2021

Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:03

2021-12-16T22:03

2021-12-16T22:13

в мире

дамаск (город)

сирия

панцирь-с1

f-16

голанские высоты

ввс израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, сирийские силы ПВО из комплексов "Панцирь-С" уничтожили семь снарядов, выпущенных израильскими самолетами."В результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек", — добавил Кулить.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.

https://ria.ru/20211213/aviaudary-1763553866.html

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дамаск (город), сирия, панцирь-с1, f-16, голанские высоты, ввс израиля