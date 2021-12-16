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Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска
Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска - РИА Новости, 16.12.2021
Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска
Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:03
2021-12-16T22:03
2021-12-16T22:13
в мире
дамаск (город)
сирия
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f-16
голанские высоты
ввс израиля
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, сирийские силы ПВО из комплексов "Панцирь-С" уничтожили семь снарядов, выпущенных израильскими самолетами."В результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек", — добавил Кулить.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.
https://ria.ru/20211213/aviaudary-1763553866.html
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в мире, дамаск (город), сирия, панцирь-с1, f-16, голанские высоты, ввс израиля
22:03 16.12.2021 (обновлено: 22:13 16.12.2021)
Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска
Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью ракетами в районе аэропорта Дамаска