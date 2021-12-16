https://ria.ru/20211216/chuma-1763966978.html

Как "омикрон" связан с чумой

"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы - РИА Новости, 16.12.2021

Как "омикрон" связан с чумой

Новый штамм коронавируса "омикрон" в результате "серьезного мутационного сдвига" способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T02:18

2021-12-16T02:18

2021-12-16T08:28

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" в результате "серьезного мутационного сдвига" способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. "В отличие от других органических соединений, "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", - утверждают ученые.Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211215/omikron-1763892606.html

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