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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211216/chuma-1763966978.html
Как "омикрон" связан с чумой
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы - РИА Новости, 16.12.2021
Как "омикрон" связан с чумой
Новый штамм коронавируса "омикрон" в результате "серьезного мутационного сдвига" способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T02:18
2021-12-16T08:28
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" в результате "серьезного мутационного сдвига" способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. "В отличие от других органических соединений, "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", - утверждают ученые.Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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весь мир, коронавирус covid-19
02:18 16.12.2021 (обновлено: 08:28 16.12.2021)
 
"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы

Ученые выяснили, что "омикрон" научился проникать в организм грызунов — переносчиков чумы

© public domainМарсель во время чумы. Картина неизвестного художника.
Марсель во время чумы. Картина неизвестного художника.
© public domain
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" в результате "серьезного мутационного сдвига" способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.
Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. "В отличие от других органических соединений, "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", - утверждают ученые.
Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
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