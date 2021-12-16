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Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов - РИА Новости, 16.12.2021
Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
Оценивать эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно "по последнему верблюду", и с этой точки зрения в процессе есть существенные... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:02
2021-12-16T13:02
экология
анатолий чубайс
грета тунберг
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оценивать эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно "по последнему верблюду", и с этой точки зрения в процессе есть существенные подвижки, считает специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс."От Греты Тунберг [оценка итогов саммита COP26 в Глазго] – "все ужасно" и "бла-бла-бла". Если всерьез говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда", - заявил Чубайс в четверг на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".По его мнению, рассчитывать на "какой-то невероятный прорыв" на конференции, где участвовали около 200 стран, "просто нереально"."Главный вопрос - будут ли содержательные решения, после которых страны будут двигаться в нужном направлении. В Глазго был принят климатический пакт, который является не пустым, а содержательным", - подчеркнул Чубайс.Принят и ряд других международных документов, в том числе свод правил для климатических проектов, который поможет установлению глобального углеродного рынка.
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экология, анатолий чубайс, грета тунберг, россия
13:02 16.12.2021
 
Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

Чубайс призвал оценивать эффективность климатической кампании "по последнему верблюду"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оценивать эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно "по последнему верблюду", и с этой точки зрения в процессе есть существенные подвижки, считает специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс.
"От Греты Тунберг [оценка итогов саммита COP26 в Глазго] – "все ужасно" и "бла-бла-бла". Если всерьез говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда", - заявил Чубайс в четверг на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".
По его мнению, рассчитывать на "какой-то невероятный прорыв" на конференции, где участвовали около 200 стран, "просто нереально".
"Главный вопрос - будут ли содержательные решения, после которых страны будут двигаться в нужном направлении. В Глазго был принят климатический пакт, который является не пустым, а содержательным", - подчеркнул Чубайс.
Принят и ряд других международных документов, в том числе свод правил для климатических проектов, который поможет установлению глобального углеродного рынка.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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ЭкологияАнатолий ЧубайсГрета ТунбергРоссия
 
 
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