https://ria.ru/20211216/chubays-1764030356.html

Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов - РИА Новости, 16.12.2021

Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

Оценивать эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно "по последнему верблюду", и с этой точки зрения в процессе есть существенные... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:02

2021-12-16T13:02

2021-12-16T13:02

экология

анатолий чубайс

грета тунберг

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оценивать эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата нужно "по последнему верблюду", и с этой точки зрения в процессе есть существенные подвижки, считает специальный представитель президента РФ по работе с международными организациями Анатолий Чубайс."От Греты Тунберг [оценка итогов саммита COP26 в Глазго] – "все ужасно" и "бла-бла-бла". Если всерьез говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда", - заявил Чубайс в четверг на семинаре "ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год".По его мнению, рассчитывать на "какой-то невероятный прорыв" на конференции, где участвовали около 200 стран, "просто нереально"."Главный вопрос - будут ли содержательные решения, после которых страны будут двигаться в нужном направлении. В Глазго был принят климатический пакт, который является не пустым, а содержательным", - подчеркнул Чубайс.Принят и ряд других международных документов, в том числе свод правил для климатических проектов, который поможет установлению глобального углеродного рынка.

https://ria.ru/20211214/klimat-1763632327.html

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экология, анатолий чубайс, грета тунберг, россия