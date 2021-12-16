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В Беслане открыли бюст учителю Ивану Каниди

В Беслане открыли бюст учителю Ивану Каниди - РИА Новости, 16.12.2021

В Беслане открыли бюст учителю Ивану Каниди

Бюст Ивана Каниди, учителя бесланской школы № 1, геройски погибшего в результате теракта 3 сентября 2004 года, открыт во дворе спортивной школы-интерната,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:25

2021-12-16T16:25

2021-12-16T16:25

республика северная осетия - алания

беслан

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 дек - РИА Новости. Бюст Ивана Каниди, учителя бесланской школы № 1, геройски погибшего в результате теракта 3 сентября 2004 года, открыт во дворе спортивной школы-интерната, носящей его имя, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии."Эта школа продолжает благородное дело замечательного учителя Ивана Константиновича Каниди, воспитывая будущих спортсменов. И, конечно, ученики школы – и нынешние, и будущие – должны знать и помнить педагога, который проявил исключительное мужество в страшные дни бесланского теракта, и именем которого названо это учебное заведение, – приводятся в сообщении слова главы правительства РСО(А) Бориса Джанаева на церемонии открытия бюста.74-летний Каниди, грек по национальности, преподавал в школе номер 1 физкультуру и оказался в руках боевиков вместе с другими учителями и детьми. Террористы предложили освободить его как самого старшего среди заложников, но Каниди отказался. Он был застрелен в тот момент, когда пытался помешать террористам взорвать заминированный спортзал.В церемонии приняла участие посол Греции в РФ Екатерини Нассика.Школа-интернат со спортивным уклоном имени Ивана Каниди была построена в Беслане в 2010 году в рамках совместного проекта Программы развития ООН и правительства республики. Сегодня в ней учатся 235 детей.

https://ria.ru/20210521/beslan-1733260894.html

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беслан, россия