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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/bolnitsy-1763986622.html
Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц - РИА Новости, 16.12.2021
Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:05
2021-12-16T10:05
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что задача была поставлена по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 7 декабря. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.Уточняется, что дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объёмов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания инфекцией. Проекты соответствующих нормативных актов должны подготовить и внести в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.Кроме того, санитарное ведомство в рамках поручения Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объёма тестирования граждан на коронавирус, в том числе прибывающих в Россию из других стран. Также необходимо будет осуществить контроль за проведением такого тестирования и передачей сведений о результатах исследований в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.
https://ria.ru/20211214/oms-1763700638.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:05 16.12.2021
 
Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц

Премьер Мишустин поручил выделить регионам десять миллиардов рублей на поддержку больниц

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задача была поставлена по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 7 декабря. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.
Уточняется, что дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объёмов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания инфекцией. Проекты соответствующих нормативных актов должны подготовить и внести в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.
Кроме того, санитарное ведомство в рамках поручения Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объёма тестирования граждан на коронавирус, в том числе прибывающих в Россию из других стран. Также необходимо будет осуществить контроль за проведением такого тестирования и передачей сведений о результатах исследований в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.
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