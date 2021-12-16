https://ria.ru/20211216/bolnitsy-1763986622.html

Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц

Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц - РИА Новости, 16.12.2021

Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:05

2021-12-16T10:05

2021-12-16T10:05

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, помогающих больным с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что задача была поставлена по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 7 декабря. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.Уточняется, что дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объёмов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания инфекцией. Проекты соответствующих нормативных актов должны подготовить и внести в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.Кроме того, санитарное ведомство в рамках поручения Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объёма тестирования граждан на коронавирус, в том числе прибывающих в Россию из других стран. Также необходимо будет осуществить контроль за проведением такого тестирования и передачей сведений о результатах исследований в личные кабинеты граждан на портале госуслуг.

https://ria.ru/20211214/oms-1763700638.html

https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии