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Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии

Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии - РИА Новости, 16.12.2021

Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии

Ни в одной стране мира RT не сталкивался с такими трудностями, как в Германии, заявила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:25

2021-12-16T22:25

2021-12-16T22:54

медиа - общество

германия

маргарита симоньян

youtube

rt deutsch

медиавойны

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ни в одной стране мира RT не сталкивался с такими трудностями, как в Германии, заявила главный редактор телеканала и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Ранее RT со ссылкой на главреда сообщил о запуске нового круглосуточного канала на немецком языке RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, в эфире транслируются новости, ток-шоу и документальные фильмы. Однако YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания. В пресс-службе холдинга позднее заявили, что RT DE заблокировали за обход ранее наложенных ограничений.По словам Симоньян, немцы — то есть немецкое правительство, немецкое государство — "просто удивительнейшим образом ведут себя в этой ситуации".Возможно, немецким властям кажется элегантным заблокировать RT DE в первый день вещания, но руководству телеканала "так совершенно не кажется", добавила она."Не могу сказать, что это нас удивило, мы все-таки выходили в первую очередь не на YouTube, мы вышли в эфир как настоящий большой телеканал. Наше вещание доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении, посмотрим, что они будут делать дальше", — пояснила журналист.Симоньян сомневается, что у немецкого правительства проснется уважение к свободе слова."А вот в том, что немецкий народ и аудитория, которая увидит, как их в основном принадлежащие американцам, так называемые немецкие СМИ обманывают годами и десятилетиями, эта аудитория и этот народ оценит, что ей рассказывают совсем другую правду, ненастоящую правду, вот в этом я как раз не сомневаюсь", — заключила она.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, он был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и другие местные издания.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT. Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

https://ria.ru/20210928/simonyan-1752231511.html

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"Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung "Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung 2021-12-16T22:25 true PT1M13S

Ролик Russia Today о начале вещания телеканала RT DE Ролик Russia Today о начале вещания телеканала RT DE 2021-12-16T22:25 true PT1M08S

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медиа - общество, германия, маргарита симоньян, youtube, rt deutsch, медиавойны