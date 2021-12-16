https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764017079.html

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания - РИА Новости, 16.12.2021

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:15

2021-12-16T12:15

2021-12-16T19:12

медиавойны

медиа - общество

youtube

rt deutsch

германия

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763980498_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f895823c9a624d09794a66472ceed9f5.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT.Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян заявило, что Russia Today запускает новый круглосуточный канал на немецком языке — RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы."YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", — говорится в сообщении.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти ограничения в своем Telegram-канале.В пресс-службе холдинга позднее заявили, что RT DE заблокировали за обход ранее наложенных ограничений."Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube", — говорится в сообщении.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, он был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие местные издания.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung "Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung 2021-12-16T12:15 true PT1M13S

Ролик Russia Today о начале вещания телеканала RT DE Ролик Russia Today о начале вещания телеканала RT DE 2021-12-16T12:15 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиа - общество, youtube, rt deutsch, германия, маргарита симоньян, видео