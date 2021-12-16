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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764017079.html
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания - РИА Новости, 16.12.2021
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:15
2021-12-16T19:12
медиавойны
медиа - общество
youtube
rt deutsch
германия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT.Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян заявило, что Russia Today запускает новый круглосуточный канал на немецком языке — RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы."YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", — говорится в сообщении.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти ограничения в своем Telegram-канале.В пресс-службе холдинга позднее заявили, что RT DE заблокировали за обход ранее наложенных ограничений."Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube", — говорится в сообщении.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, он был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие местные издания.
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"Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung
"Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung
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Ролик Russia Today о начале вещания телеканала RT DE
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медиа - общество, youtube, rt deutsch, германия, маргарита симоньян, видео
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT.
2021-12-16T12:15
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12:15 16.12.2021 (обновлено: 19:12 16.12.2021)
 
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. YouTube заблокировал канал RT DE в стартовый день телевещания, сообщается в телеграм-канале RT.
Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян заявило, что Russia Today запускает новый круглосуточный канал на немецком языке — RT DE. Его студии находятся в Москве и Берлине, он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
"YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", — говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти ограничения в своем Telegram-канале.
"Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И все это в день запуска телевещания. А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли", — написала она.
В пресс-службе холдинга позднее заявили, что RT DE заблокировали за обход ранее наложенных ограничений.
"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube", — говорится в сообщении.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом, по данным Tubular Labs, он был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие местные издания.
 
МедиавойныМедиа - ОбществоYouTubeRT DeutschГерманияМаргарита Симоньян
 
 
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