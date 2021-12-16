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Британские ВВС сбили беспилотник в Сирии
Британские ВВС сбили беспилотник в Сирии - РИА Новости, 16.12.2021
Британские ВВС сбили беспилотник в Сирии
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС сбил небольшой беспилотник в Сирии, который "представлял угрозу для коалиционных сил в этом районе", говорится в РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:52
2021-12-16T19:09
в мире
сирия
великобритания
королевские военно-воздушные силы великобритании
eurofighter typhoon
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС сбил небольшой беспилотник в Сирии, который "представлял угрозу для коалиционных сил в этом районе", говорится в сообщении британского минобороны."Столкновение произошло 14 декабря, когда над базой коалиции Ат-Танф в Сирии была обнаружена активность беспилотников. По мере того как беспилотник продолжал свой путь, стало ясно, что он представляет угрозу для коалиционных сил… Истребителям Typhoon Королевских ВВС, проводящим обычное патрулирование в этом районе, было поручено провести расследование. Несмотря на небольшие размеры беспилотника, делающие его очень сложной целью, он был успешно сбит с помощью усовершенствованной ракеты малой дальности "воздух-воздух" (ASRAAM), и угроза была устранена", - указали в минобороны.
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в мире, сирия, великобритания, королевские военно-воздушные силы великобритании, eurofighter typhoon
18:52 16.12.2021 (обновлено: 19:09 16.12.2021)
 
Британские ВВС сбили беспилотник в Сирии

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании сбил небольшой беспилотник в Сирии

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости. Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС сбил небольшой беспилотник в Сирии, который "представлял угрозу для коалиционных сил в этом районе", говорится в сообщении британского минобороны.
"Столкновение произошло 14 декабря, когда над базой коалиции Ат-Танф в Сирии была обнаружена активность беспилотников. По мере того как беспилотник продолжал свой путь, стало ясно, что он представляет угрозу для коалиционных сил… Истребителям Typhoon Королевских ВВС, проводящим обычное патрулирование в этом районе, было поручено провести расследование. Несмотря на небольшие размеры беспилотника, делающие его очень сложной целью, он был успешно сбит с помощью усовершенствованной ракеты малой дальности "воздух-воздух" (ASRAAM), и угроза была устранена", - указали в минобороны.
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В миреСирияВеликобританияКоролевские военно-воздушные силы ВеликобританииEurofighter Typhoon
 
 
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