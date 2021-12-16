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В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ - РИА Новости, 16.12.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле беспилотного летательного аппарата (БПЛА)... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:51
2021-12-16T15:51
2021-12-16T15:51
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в создании препятствий работе миссии ОБСЕ."В районе населенного пункта Лобачево (под контролем Киева – ред.) боевик 57-й бригады ВСУ предпринял попытку уничтожения БПЛА миссии ОБСЕ посредством огня из стрелкового оружия", - заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в подконтрольных населенных пунктах и, препятствуя наблюдателям миссии, пытаются скрыть эту технику. По словам офицера пресс-службы, украинские силовики также следят за патрулями миссии при помощи беспилотников."В районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева – ред.) зафиксировано использование БПЛА противника, следующего по маршруту движения миссии", - добавил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20211216/lnr-1764009167.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, счастье (город), обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ
Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ