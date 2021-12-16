14:46 16.12.2021 (обновлено: 15:28 16.12.2021)
В Ярославле движение автобусов сделают интервальным
В Ярославле движение основной части автобусов сделают интервальным для комфорта горожан
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Движение основной части автобусов в Ярославле сделают интервальным, чтобы минимизировать дискомфорт горожан в часы пик, сообщает правительство Ярославской области.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Часть автобусов уже вышла на маршруты.
Правительство региона информирует, что в Ярославле вводятся изменения в режим работы автобусов на некоторых основных и магистральных маршрутах. Движение по расписанию меняется на интервальное.
"Такие изменения в режиме работы позволят сократить интервалы движения в часы пик на ключевых маршрутах. Промежутки времени между автобусами будут составлять 5, 10, 20 минут – для каждого маршрута будет установлено свое верхнее значение", - цитирует пресс-служба правительства региона главу управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергея Волканевского. Он отметил, что часть автобусов уже работает по интервальному принципу, и власти уже видят позитивный эффект.
Интервальный режим работы будет вводиться поэтапно – по мере достижения 100-процентного выпуска автобусов на маршруты, уточняет областное правительство.
По словам замдиректора департамента транспорта Ярославской области Ильи Тюрганова, мониторинг движения автобусов ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС и системы видеонаблюдения "Безопасный регион", позволяющей проверить нахождение транспортных средств на маршрутах. Также осуществляется визуальный контроль непосредственно на остановочных пунктах – по его итогам корректируются интервалы движения, вместимость и количество транспортных средств. "В целом ситуация начинает стабилизироваться, к 100-процентному выпуску автобусов на городские маршруты подошли шесть перевозчиков из девяти", - цитирует Тюрганова пресс-служба областного правительства.