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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211216/avtobusy-1764055473.html
В Ярославле движение автобусов сделают интервальным
В Ярославле движение автобусов сделают интервальным - РИА Новости, 16.12.2021
В Ярославле движение автобусов сделают интервальным
Движение основной части автобусов в Ярославле сделают интервальным, чтобы минимизировать дискомфорт горожан в часы пик, сообщает правительство Ярославской... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:46
2021-12-16T15:28
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
глонасс (система навигации)
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Движение основной части автобусов в Ярославле сделают интервальным, чтобы минимизировать дискомфорт горожан в часы пик, сообщает правительство Ярославской области.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Часть автобусов уже вышла на маршруты.Правительство региона информирует, что в Ярославле вводятся изменения в режим работы автобусов на некоторых основных и магистральных маршрутах. Движение по расписанию меняется на интервальное."Такие изменения в режиме работы позволят сократить интервалы движения в часы пик на ключевых маршрутах. Промежутки времени между автобусами будут составлять 5, 10, 20 минут – для каждого маршрута будет установлено свое верхнее значение", - цитирует пресс-служба правительства региона главу управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергея Волканевского. Он отметил, что часть автобусов уже работает по интервальному принципу, и власти уже видят позитивный эффект. Интервальный режим работы будет вводиться поэтапно – по мере достижения 100-процентного выпуска автобусов на маршруты, уточняет областное правительство.По словам замдиректора департамента транспорта Ярославской области Ильи Тюрганова, мониторинг движения автобусов ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС и системы видеонаблюдения "Безопасный регион", позволяющей проверить нахождение транспортных средств на маршрутах. Также осуществляется визуальный контроль непосредственно на остановочных пунктах – по его итогам корректируются интервалы движения, вместимость и количество транспортных средств. "В целом ситуация начинает стабилизироваться, к 100-процентному выпуску автобусов на городские маршруты подошли шесть перевозчиков из девяти", - цитирует Тюрганова пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211215/karta-1763933561.html
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общество, ярославль, ярославская область, глонасс (система навигации), михаил евраев
14:46 16.12.2021 (обновлено: 15:28 16.12.2021)
 
В Ярославле движение автобусов сделают интервальным

В Ярославле движение основной части автобусов сделают интервальным для комфорта горожан

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Движение основной части автобусов в Ярославле сделают интервальным, чтобы минимизировать дискомфорт горожан в часы пик, сообщает правительство Ярославской области.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Часть автобусов уже вышла на маршруты.
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Правительство региона информирует, что в Ярославле вводятся изменения в режим работы автобусов на некоторых основных и магистральных маршрутах. Движение по расписанию меняется на интервальное.
"Такие изменения в режиме работы позволят сократить интервалы движения в часы пик на ключевых маршрутах. Промежутки времени между автобусами будут составлять 5, 10, 20 минут – для каждого маршрута будет установлено свое верхнее значение", - цитирует пресс-служба правительства региона главу управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергея Волканевского. Он отметил, что часть автобусов уже работает по интервальному принципу, и власти уже видят позитивный эффект.
Интервальный режим работы будет вводиться поэтапно – по мере достижения 100-процентного выпуска автобусов на маршруты, уточняет областное правительство.
По словам замдиректора департамента транспорта Ярославской области Ильи Тюрганова, мониторинг движения автобусов ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС и системы видеонаблюдения "Безопасный регион", позволяющей проверить нахождение транспортных средств на маршрутах. Также осуществляется визуальный контроль непосредственно на остановочных пунктах – по его итогам корректируются интервалы движения, вместимость и количество транспортных средств. "В целом ситуация начинает стабилизироваться, к 100-процентному выпуску автобусов на городские маршруты подошли шесть перевозчиков из девяти", - цитирует Тюрганова пресс-служба областного правительства.
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