https://ria.ru/20211216/asi-1764142970.html

Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ

Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ - РИА Новости, 16.12.2021

Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ

Повышение качества жизни людей в регионах, возможность карьерного роста в любом возрасте, экологическая и климатическая адаптация и новые технологии вошли в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T23:17

2021-12-16T23:17

2021-12-16T23:17

экономика

технологии

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Повышение качества жизни людей в регионах, возможность карьерного роста в любом возрасте, экологическая и климатическая адаптация и новые технологии вошли в стратегию Агентства стратегических инициатив (АСИ) до 2024 года, рассказала глава агентства Светлана Чупшева.Путин в четверг провел заседание наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции."Формируя стратегию агентства на ближайшие три года, мы исходили, прежде всего, как раз из приоритетных запросов наших граждан, чтобы у каждого в нашей стране была возможность проявить себя, реализовать свою идею и свой проект. Нужно объединить ресурсы государственного и негосударственного сектора, использовать самые лучшие решения в интересах человека. В этом мы видим свою главную задачу", - сказала Чупшева."В стратегии мы сформулировали для себя шесть ключевых направлений. Первое - повышение качества жизни людей в регионах, второе - возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, третье - экологическая и климатическая адаптация, четвертое - развитие новых технологий и их использование на благо человека", - добавила она.Также в стратегию вошло повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста, а также социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений.Также глава АСИ отметила, что агентство тестирует новые финансовые инструменты для социальной сферы."Например, гранты по проектам социального воздействия. Впервые в России такую работу начал ВЭБ.РФ. Проекты реализуются целиком за счет частных средств. А потом, когда эффект можно доказать, то (предприниматель) получает полный возврат инвестиций из бюджета. Это позволяет получить доказанный результат для человека, а не отчитываться койками и метрами", - сказала Чупшева."АСИ готово выступить оператором проекта социального воздействия. Вместе с ВЭБ.РФ искать такие проекты, обеспечивать их сопровождение и независимую оценку их результатов", - добавила Чупшева.

https://ria.ru/20211216/strategiya-1764138860.html

https://ria.ru/20211216/regiony-1764129293.html

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экономика, технологии, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, россия