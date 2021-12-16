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Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ
Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ - РИА Новости, 16.12.2021
Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ
Повышение качества жизни людей в регионах, возможность карьерного роста в любом возрасте, экологическая и климатическая адаптация и новые технологии вошли в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:17
2021-12-16T23:17
экономика
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Повышение качества жизни людей в регионах, возможность карьерного роста в любом возрасте, экологическая и климатическая адаптация и новые технологии вошли в стратегию Агентства стратегических инициатив (АСИ) до 2024 года, рассказала глава агентства Светлана Чупшева.Путин в четверг провел заседание наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции."Формируя стратегию агентства на ближайшие три года, мы исходили, прежде всего, как раз из приоритетных запросов наших граждан, чтобы у каждого в нашей стране была возможность проявить себя, реализовать свою идею и свой проект. Нужно объединить ресурсы государственного и негосударственного сектора, использовать самые лучшие решения в интересах человека. В этом мы видим свою главную задачу", - сказала Чупшева."В стратегии мы сформулировали для себя шесть ключевых направлений. Первое - повышение качества жизни людей в регионах, второе - возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, третье - экологическая и климатическая адаптация, четвертое - развитие новых технологий и их использование на благо человека", - добавила она.Также в стратегию вошло повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста, а также социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений.Также глава АСИ отметила, что агентство тестирует новые финансовые инструменты для социальной сферы."Например, гранты по проектам социального воздействия. Впервые в России такую работу начал ВЭБ.РФ. Проекты реализуются целиком за счет частных средств. А потом, когда эффект можно доказать, то (предприниматель) получает полный возврат инвестиций из бюджета. Это позволяет получить доказанный результат для человека, а не отчитываться койками и метрами", - сказала Чупшева."АСИ готово выступить оператором проекта социального воздействия. Вместе с ВЭБ.РФ искать такие проекты, обеспечивать их сопровождение и независимую оценку их результатов", - добавила Чупшева.
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экономика, технологии, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, россия
23:17 16.12.2021
 
Повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию АСИ

Глава АСИ Чупшева: повышение качества жизни людей в регионах вошло в стратегию Агентства

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретиться с руководителем АСИ С. Чупшевой
Президент РФ В. Путин встретиться с руководителем АСИ С. Чупшевой
© POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Повышение качества жизни людей в регионах, возможность карьерного роста в любом возрасте, экологическая и климатическая адаптация и новые технологии вошли в стратегию Агентства стратегических инициатив (АСИ) до 2024 года, рассказала глава агентства Светлана Чупшева.
Путин в четверг провел заседание наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
"Формируя стратегию агентства на ближайшие три года, мы исходили, прежде всего, как раз из приоритетных запросов наших граждан, чтобы у каждого в нашей стране была возможность проявить себя, реализовать свою идею и свой проект. Нужно объединить ресурсы государственного и негосударственного сектора, использовать самые лучшие решения в интересах человека. В этом мы видим свою главную задачу", - сказала Чупшева.
"В стратегии мы сформулировали для себя шесть ключевых направлений. Первое - повышение качества жизни людей в регионах, второе - возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше, третье - экологическая и климатическая адаптация, четвертое - развитие новых технологий и их использование на благо человека", - добавила она.
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Также в стратегию вошло повышение инвестиционной привлекательности регионов и поиск новых точек роста, а также социально-экономическое проектирование, исследование и аналитика для принятия управленческих решений.
Также глава АСИ отметила, что агентство тестирует новые финансовые инструменты для социальной сферы.
"Например, гранты по проектам социального воздействия. Впервые в России такую работу начал ВЭБ.РФ. Проекты реализуются целиком за счет частных средств. А потом, когда эффект можно доказать, то (предприниматель) получает полный возврат инвестиций из бюджета. Это позволяет получить доказанный результат для человека, а не отчитываться койками и метрами", - сказала Чупшева.
"АСИ готово выступить оператором проекта социального воздействия. Вместе с ВЭБ.РФ искать такие проекты, обеспечивать их сопровождение и независимую оценку их результатов", - добавила Чупшева.
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ЭкономикаТехнологииАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваРоссия
 
 
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