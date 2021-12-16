https://ria.ru/20211216/arest-1764125851.html

Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля

Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля - РИА Новости, 16.12.2021

Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля

Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:25

2021-12-16T20:25

2021-12-16T20:25

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 апреля, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд продлил срок содержания под стражей Галявиева на три месяца, до 11 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html

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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев