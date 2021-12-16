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Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля
Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля - РИА Новости, 16.12.2021
Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля
Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:25
2021-12-16T20:25
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 апреля, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд продлил срок содержания под стражей Галявиева на три месяца, до 11 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
20:25 16.12.2021
 
Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии до 11 апреля

Суд продлил арест обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии № 175 Галявиеву до 11 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей устроившему стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 апреля, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил срок содержания под стражей Галявиева на три месяца, до 11 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.
В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Ранее СК РФ сообщал, что в ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем – обвиняемого и его адвоката.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 12:13
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым
 
ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в школе в КазаниИльназ Галявиев
 
 
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