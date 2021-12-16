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Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК
Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:50
2021-12-16T12:29
экономика
самарская область
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщила пресс-служба облправительства."Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии. Ее провел губернатор Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря, на новой производственной площадке завода "Пегас Агро", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, несмотря на аномальную жару, аграрии Самарской области в этом году собрали более 1,9 миллиона тонн зерна при средней урожайности 17,4 центнера с одного гектара. Кроме того, в хозяйствах всех категорий произведено свыше 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 килограмм. Экспорт сельхозпродукции из Самарской области достиг отметки в 246 миллионов долларов."Современные подходы ведения хозяйства, влияние технического, технологического, научного прогресса, эффективные меры поддержки, которые мы вырабатывали вместе с вами, во многом способствовали выполнению целевых показателей национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и наших государственных программ. Таким образом, труженики АПК своим трудом обеспечили продовольственную безопасность региона. Это ваш настрой на использование наилучших доступных современных технологий. Огромное вам за это спасибо", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, за последние годы при поддержке федерального центра и правительства региона в Самарской области была сформирована база для дальнейшего развития всей отрасли: это и увеличение орошаемых земель, и наращивание объемов производства в животноводстве, и техническое перевооружение. "За последние три года представители АПК региона получили 5700 единиц современной техники, что напрямую влияет и на производительность труда, и на урожайность", – приводит слова Азарова пресс-служба.Отмечается, что существенным подспорьем для развития отрасли стала программа "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой строится жилье и социальные объекты, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные территории.По информации пресс-службы, на совещании Азаров вручил награды наиболее отличившимся представителям аграрного сектора, животноводческого направления и научного сообщества. В рамках торжественной части губернатор также передал сельчанам ключи от новых домов.Затем Азаров вместе с сельхозпроизводителями обсудили эффективность действующих программ и мер поддержки, а также обозначили ключевые вопросы, которые требуют особого внимания со стороны руководителя области и оперативного решения.
https://ria.ru/20211215/forum-1763777585.html
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экономика, самарская область, дмитрий азаров, россия
11:50 16.12.2021 (обновлено: 12:29 16.12.2021)
 
Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК

Губернатор Самарской области Азаров провел совещание по итогам развития АПК в 2021 году

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщила пресс-служба облправительства.
"Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии. Ее провел губернатор Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря, на новой производственной площадке завода "Пегас Агро", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, несмотря на аномальную жару, аграрии Самарской области в этом году собрали более 1,9 миллиона тонн зерна при средней урожайности 17,4 центнера с одного гектара. Кроме того, в хозяйствах всех категорий произведено свыше 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 килограмм. Экспорт сельхозпродукции из Самарской области достиг отметки в 246 миллионов долларов.
"Современные подходы ведения хозяйства, влияние технического, технологического, научного прогресса, эффективные меры поддержки, которые мы вырабатывали вместе с вами, во многом способствовали выполнению целевых показателей национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и наших государственных программ. Таким образом, труженики АПК своим трудом обеспечили продовольственную безопасность региона. Это ваш настрой на использование наилучших доступных современных технологий. Огромное вам за это спасибо", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, за последние годы при поддержке федерального центра и правительства региона в Самарской области была сформирована база для дальнейшего развития всей отрасли: это и увеличение орошаемых земель, и наращивание объемов производства в животноводстве, и техническое перевооружение. "За последние три года представители АПК региона получили 5700 единиц современной техники, что напрямую влияет и на производительность труда, и на урожайность", – приводит слова Азарова пресс-служба.
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Отмечается, что существенным подспорьем для развития отрасли стала программа "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой строится жилье и социальные объекты, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные территории.
По информации пресс-службы, на совещании Азаров вручил награды наиболее отличившимся представителям аграрного сектора, животноводческого направления и научного сообщества. В рамках торжественной части губернатор также передал сельчанам ключи от новых домов.
Затем Азаров вместе с сельхозпроизводителями обсудили эффективность действующих программ и мер поддержки, а также обозначили ключевые вопросы, которые требуют особого внимания со стороны руководителя области и оперативного решения.
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ЭкономикаСамарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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