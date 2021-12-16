https://ria.ru/20211216/apk-1764010631.html

Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК

Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК - РИА Новости, 16.12.2021

Глава Самарской области провел совещание по итогам развития АПК

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:50

2021-12-16T11:50

2021-12-16T12:29

экономика

самарская область

дмитрий азаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764021530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a2bdf6a57a39190f9fd23a2ec9493a2.jpg

САМАРА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития агропромышленного комплекса региона в 2021 году, сообщила пресс-служба облправительства."Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии. Ее провел губернатор Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря, на новой производственной площадке завода "Пегас Агро", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, несмотря на аномальную жару, аграрии Самарской области в этом году собрали более 1,9 миллиона тонн зерна при средней урожайности 17,4 центнера с одного гектара. Кроме того, в хозяйствах всех категорий произведено свыше 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 килограмм. Экспорт сельхозпродукции из Самарской области достиг отметки в 246 миллионов долларов."Современные подходы ведения хозяйства, влияние технического, технологического, научного прогресса, эффективные меры поддержки, которые мы вырабатывали вместе с вами, во многом способствовали выполнению целевых показателей национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и наших государственных программ. Таким образом, труженики АПК своим трудом обеспечили продовольственную безопасность региона. Это ваш настрой на использование наилучших доступных современных технологий. Огромное вам за это спасибо", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, за последние годы при поддержке федерального центра и правительства региона в Самарской области была сформирована база для дальнейшего развития всей отрасли: это и увеличение орошаемых земель, и наращивание объемов производства в животноводстве, и техническое перевооружение. "За последние три года представители АПК региона получили 5700 единиц современной техники, что напрямую влияет и на производительность труда, и на урожайность", – приводит слова Азарова пресс-служба.Отмечается, что существенным подспорьем для развития отрасли стала программа "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой строится жилье и социальные объекты, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные территории.По информации пресс-службы, на совещании Азаров вручил награды наиболее отличившимся представителям аграрного сектора, животноводческого направления и научного сообщества. В рамках торжественной части губернатор также передал сельчанам ключи от новых домов.Затем Азаров вместе с сельхозпроизводителями обсудили эффективность действующих программ и мер поддержки, а также обозначили ключевые вопросы, которые требуют особого внимания со стороны руководителя области и оперативного решения.

https://ria.ru/20211215/forum-1763777585.html

https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html

https://ria.ru/20211206/razvitie-1762412142.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, самарская область, дмитрий азаров, россия