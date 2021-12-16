https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004555.html

Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток - РИА Новости, 16.12.2021

Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток

Самым популярным алкогольным напитком в РФ россияне считают водку (59%), на второе месте поместили пиво (48%), свидетельствует опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:27

2021-12-16T11:27

2021-12-16T11:27

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самым популярным алкогольным напитком в РФ россияне считают водку (59%), на второе месте поместили пиво (48%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования, 59% респондентов назвали водку самым популярным алкоголем среди россиян, 48% считают, что это пиво. 21% - вино и шампанское, 19% - самогон, 15% - коньяк, 9% - суррогаты алкоголя, 6% - виски.Если в популярности водки в нашей стране все возрастные группы уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18-24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет), то пиво считают популярным чаще молодежь и люди среднего возраста (60-62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29-46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодежи (26%).Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации "Антиконтрафакт". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211216/pivo-1763848594.html

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общество, вциом, россия