https://ria.ru/20211216/album-1763990669.html

В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA

В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA - РИА Новости, 16.12.2021

В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA

Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

культура

австралия

мэрайя кэри

abba

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763994607_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_b1e04d5c407349b931698f13a4ff3974.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA, сообщает ABC News. Альбом под названием "Songs of Disappearance" включает пение 53 самых редких видов птиц Австралии. Все они находятся на грани исчезновения. Треки записал Дэвид Стюарт, который на протяжении многих лет "коллекционировал" крики разных пернатых, путешествуя по отдаленным уголкам страны. В издании отмечают, что это первая пластинка такого рода, попавшая в топ-5 лучших альбомов ARIA. Было продано более трех тысяч ее копий. Он также добавил, что не сильно удивился результату, поскольку считает, что австралийцев сейчас больше волнует нестабильная экологическая обстановка.Все средства от продажи альбома пойдут в организацию по сохранению птиц Австралии.

https://ria.ru/20211113/abba-1758897968.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, мэрайя кэри, abba, новости культуры, музыка