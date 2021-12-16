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В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA - РИА Новости, 16.12.2021
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA
Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:38
2021-12-16T11:38
2021-12-16T11:38
культура
австралия
мэрайя кэри
abba
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA, сообщает ABC News. Альбом под названием "Songs of Disappearance" включает пение 53 самых редких видов птиц Австралии. Все они находятся на грани исчезновения. Треки записал Дэвид Стюарт, который на протяжении многих лет "коллекционировал" крики разных пернатых, путешествуя по отдаленным уголкам страны. В издании отмечают, что это первая пластинка такого рода, попавшая в топ-5 лучших альбомов ARIA. Было продано более трех тысяч ее копий. Он также добавил, что не сильно удивился результату, поскольку считает, что австралийцев сейчас больше волнует нестабильная экологическая обстановка.Все средства от продажи альбома пойдут в организацию по сохранению птиц Австралии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, мэрайя кэри, abba, новости культуры, музыка
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в хите-параде Мэрайю Кэри и ABBA
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA, сообщает
ABC News.
Альбом под названием "Songs of Disappearance" включает пение 53 самых редких видов птиц Австралии. Все они находятся на грани исчезновения. Треки записал Дэвид Стюарт, который на протяжении многих лет "коллекционировал" крики разных пернатых, путешествуя по отдаленным уголкам страны.
В издании отмечают, что это первая пластинка такого рода, попавшая в топ-5 лучших альбомов ARIA. Было продано более трех тысяч ее копий.
"Совершенно невероятно опередить Майкл Бубле, Мэрайю Кэри и других действительно известных артистов, — прокомментировал Энтони Альбрехт ученый и один из создателей "Songs of Disappearance".
Он также добавил, что не сильно удивился результату, поскольку считает, что австралийцев сейчас больше волнует нестабильная экологическая обстановка.
"Я думаю, что очень важно рассказывать истории о природе таким образом, чтобы люди были действительно эмоционально вовлечены", — подчеркнул Альбрехт.
Все средства от продажи альбома пойдут в организацию по сохранению птиц Австралии.