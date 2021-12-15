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Жителей Земли скоро ожидает адская жара
Ученые предупредили о приближении "адской" жары - РИА Новости, 15.12.2021
Жителей Земли скоро ожидает адская жара
Ученые из американского Дьюкского университета выяснили, что в будущем из-за потепления климата жители Земли не смогут долго работать на улице. Об этом... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:47
2021-12-15T21:47
в мире
азия
nature communications
ближний восток
земля
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые из американского Дьюкского университета выяснили, что в будущем из-за потепления климата жители Земли не смогут долго работать на улице. Об этом говорится в статье Nature communications.По словам специалистов, если температура на планете поднимется выше двух градусов по Цельсию, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 триллиона долларов в год.Рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в западной части Тихого океана — пострадают больше всех, уточняют исследователи. Многие трудящиеся уже сейчас испытывают на себе сильную жару днем во время работы на улице. С каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет еще сложнее, считают ученые.Так, летом во многих местах практически невозможно будет безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы. Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе, понесут большие экономические потери от таких метаморфоз, говорится в статье.Чтобы избежать такого сценария, более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату в 2015 году. Оно определяет план действий для сдерживания глобального потепления. Договор не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все государства должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению и переходу на возобновляемые источники энергии.
https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html
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в мире, азия, nature communications, ближний восток, земля
21:47 15.12.2021
 
Ученые предупредили о приближении "адской" жары

Nature communications: в будущем люди не смогут долго работать на улице из-за сильной жары

© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустыне
Человек в пустыне - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / Adam Gregor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ученые из американского Дьюкского университета выяснили, что в будущем из-за потепления климата жители Земли не смогут долго работать на улице. Об этом говорится в статье Nature communications.
По словам специалистов, если температура на планете поднимется выше двух градусов по Цельсию, экономические потери от снижения производительности труда составят 1,6 триллиона долларов в год.
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Рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в западной части Тихого океана — пострадают больше всех, уточняют исследователи. Многие трудящиеся уже сейчас испытывают на себе сильную жару днем во время работы на улице. С каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет еще сложнее, считают ученые.
Так, летом во многих местах практически невозможно будет безопасно выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы. Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большая часть населения работает на открытом воздухе, понесут большие экономические потери от таких метаморфоз, говорится в статье.
Чтобы избежать такого сценария, более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату в 2015 году. Оно определяет план действий для сдерживания глобального потепления. Договор не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все государства должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению и переходу на возобновляемые источники энергии.
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