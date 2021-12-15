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Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения
Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021
Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:39
2021-12-15T16:51
владимир путин
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения."Пандемия нанесла серьезный урон здоровью людей во всем мире, и, к сожалению, и мы тоже не исключение. В нашей стране она еще и наложилась на объективный демографический спад. Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что объем расходов по этому направлению должен быть скорректирован с учетом инфляции."Ничего нет необычного - это наши планы, о которых мы давно договаривались. Как говорят специалисты - перенесем немножко "влево" основные расходы на решение этой задачи", - добавил президент.Он попросил "поработать над этим, чтобы не ждать будущих бюджетных периодов", а уже сейчас вложить средства в техническое переоснащение объектов здравоохранения и в наращивание их возможностей. "Речь идет о защите здоровья, жизни людей", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html
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владимир путин, общество, здоровье - общество, россия
16:39 15.12.2021 (обновлено: 16:51 15.12.2021)
 
Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения

Президент Путин: в течение двух лет ускорим работу по первичному звену здравоохранения

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения.
"Пандемия нанесла серьезный урон здоровью людей во всем мире, и, к сожалению, и мы тоже не исключение. В нашей стране она еще и наложилась на объективный демографический спад. Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что объем расходов по этому направлению должен быть скорректирован с учетом инфляции.
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"Ничего нет необычного - это наши планы, о которых мы давно договаривались. Как говорят специалисты - перенесем немножко "влево" основные расходы на решение этой задачи", - добавил президент.
Он попросил "поработать над этим, чтобы не ждать будущих бюджетных периодов", а уже сейчас вложить средства в техническое переоснащение объектов здравоохранения и в наращивание их возможностей. "Речь идет о защите здоровья, жизни людей", - подчеркнул Путин.
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