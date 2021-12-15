https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763888930.html

Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения

Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021

Путин пообещал активизировать работу по первичному звену здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:39

2021-12-15T16:39

2021-12-15T16:51

владимир путин

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения."Пандемия нанесла серьезный урон здоровью людей во всем мире, и, к сожалению, и мы тоже не исключение. В нашей стране она еще и наложилась на объективный демографический спад. Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что объем расходов по этому направлению должен быть скорректирован с учетом инфляции."Ничего нет необычного - это наши планы, о которых мы давно договаривались. Как говорят специалисты - перенесем немножко "влево" основные расходы на решение этой задачи", - добавил президент.Он попросил "поработать над этим, чтобы не ждать будущих бюджетных периодов", а уже сейчас вложить средства в техническое переоснащение объектов здравоохранения и в наращивание их возможностей. "Речь идет о защите здоровья, жизни людей", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html

https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html

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владимир путин, общество, здоровье - общество, россия