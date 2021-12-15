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Исследование показало, сколько россиян согласны на "черную зарплату"
Исследование показало, сколько россиян согласны на "черную зарплату" - РИА Новости, 15.12.2021
Исследование показало, сколько россиян согласны на "черную зарплату"
Работа с "черной зарплатой" устроила бы 40% россиян, в свою очередь 36% граждан не согласятся на такие условия оплаты своего труда, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:24
2021-12-15T06:24
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Работа с "черной зарплатой" устроила бы 40% россиян, в свою очередь 36% граждан не согласятся на такие условия оплаты своего труда, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось 6-13 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, из 419 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. У участников опроса спрашивали, согласятся ли они на работу с "серой" ("черной") зарплатой."На работу с "черной" зарплатой сейчас согласны 40% россиян, "работать в белую" предпочтут 36% опрошенных. Чаще остальных на "черную" или "серую" зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)", - говорится в сообщении по результатам исследования. В свою очередь 24% респондентов затруднились дать ответ на заданным им вопрос.За год количество россиян, согласных на "серые схемы" получения зарплаты, уменьшилось: в ходе опроса в декабре 2020 года утвердительный ответ на поставленный вопрос дали 44% респондентов."Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году - 60%, минимальным - в апреле 2021 года: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по "серой схеме", - добавляют авторы исследования.
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общество, россия
06:24 15.12.2021
 
Исследование показало, сколько россиян согласны на "черную зарплату"

Исследование SuperJob показало, что 40 процентов россиян согласны на "черную зарплату"

© Fotolia / oldbunyipКонверт с деньгами
Конверт с деньгами - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / oldbunyip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Работа с "черной зарплатой" устроила бы 40% россиян, в свою очередь 36% граждан не согласятся на такие условия оплаты своего труда, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось 6-13 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, из 419 населенных пунктов из всех федеральных округов страны. У участников опроса спрашивали, согласятся ли они на работу с "серой" ("черной") зарплатой.
"На работу с "черной" зарплатой сейчас согласны 40% россиян, "работать в белую" предпочтут 36% опрошенных. Чаще остальных на "черную" или "серую" зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)", - говорится в сообщении по результатам исследования. В свою очередь 24% респондентов затруднились дать ответ на заданным им вопрос.
За год количество россиян, согласных на "серые схемы" получения зарплаты, уменьшилось: в ходе опроса в декабре 2020 года утвердительный ответ на поставленный вопрос дали 44% респондентов.
"Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году - 60%, минимальным - в апреле 2021 года: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по "серой схеме", - добавляют авторы исследования.
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