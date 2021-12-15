https://ria.ru/20211215/zakonoproekt-1763859353.html

В Совфеде прокомментировали закон о публичной власти

В Совфеде прокомментировали закон о публичной власти - РИА Новости, 15.12.2021

В Совфеде прокомментировали закон о публичной власти

Закон о публичной региональной власти, предусматривающий четкое разграничение полномочий между всеми властными уровнями, поможет эффективному решению проблем... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:15

2021-12-15T15:15

2021-12-15T15:15

политика

совет федерации рф

андрей клишас

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Закон о публичной региональной власти, предусматривающий четкое разграничение полномочий между всеми властными уровнями, поможет эффективному решению проблем граждан, заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Совфед одобрил в среду этот документ."Одной из задач конституционной реформы являлось формирование принципа единства системы публичной власти в целях эффективного решения задач социально-экономического развития России в интересах населения. Закон конкретизирует данный принцип. Он направлен на четкое разграничение полномочий между всеми уровнями публичной власти и решение проблем граждан на том уровне, где это необходимо", - заявил Клишас, представляя закон на заседании верхней палаты.Как отметил сенатор, новеллы закона закрепляют основы организации системы региональных органов и их правового статуса, а также принципы деятельности органов публичной власти в регионе.Клишас подчеркнул, что в законе, в частности, по аналогии с федеральными парламентариями предусматриваются новые меры ответственности в отношении региональных депутатов - предупреждение, освобождение от административной должности, запрет её занятия до прекращения срока полномочий, а также соответствующие основания их применения. Такие меры ранее в федеральном законе отсутствовали, напомнил он.Помимо этого, по словам на федеральном уровне предусматривается перечень оснований досрочного прекращения полномочий региональных депутатов.Также закрепляются новые основания такого прекращения полномочий. В частности, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несообщения им в комиссию или органы прокуратуры о случаях обращения к нему лиц с целью склонения к коррупционным правонарушениям."Данная новелла также является отражением последовательной антикоррупционной государственной политики", - заявил Клишас.Он также обратил внимание на то, что ряд новелл закона направлен на защиту интересов регионов и обеспечение их полномочий.Так, для исключения возложения на субъекты федерации необоснованных расходов, законом детально регулируются их полномочия по предметам совместного ведения. Законом закреплен перечень из 170 таких вопросов, тогда как раньше таких вопросов было предусмотрено 105. Внести в этот перечень изменения невозможно иначе, кроме как посредством внесения изменений в закон. Такой механизм направлен на исключение случаев необоснованного расширения полномочий субъектов РФ в отраслевом законодательстве, сказал сенатор.Помимо этого, отметил глава комитета СФ, предусмотрена необходимость обязательного направления в Госсовет законопроектов и нормативных актов правительства, которыми изменяются "собственные" полномочия субъектов РФ или их расходные обязательства, либо в результате принятия которых могут возникнуть выпадающие доходы бюджетов регионов."Данная норма дополнительно гарантирует защиту интересов субъектов и подчеркивает роль Госсовета как конституционного органа, обеспечивающего согласованное функционирование всех уровней публичной власти", - заявил Клишас.

https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html

https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html

https://ria.ru/20210927/pravitelstvo-1752011013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, совет федерации рф, андрей клишас, россия