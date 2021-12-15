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Совфед одобрил закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей
Совфед одобрил закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей - РИА Новости, 15.12.2021
Совфед одобрил закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей
Совет Федерации одобрил в среду закон, который предусматривает штрафы для крупных предприятий-загрязнителей, не оборудованных системами мониторинга выбросов. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:56
2021-12-15T15:56
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который предусматривает штрафы для крупных предприятий-загрязнителей, не оборудованных системами мониторинга выбросов.Ответственность будет наступать в случае невыполнения требований по созданию и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.Штрафы в таких случаях будут выписываться предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Кроме того, под закон подпалины ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.Отсутствие систем контроля за выбросами повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Действующее законодательство за нарушение правил эксплуатации оборудования по контролю выбросов предусматривало штрафы до 20 тысяч рублей, а за сокрытие или искажение экологической информации - 80 тысяч рублей.
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совет федерации рф, россия
15:56 15.12.2021
 
Совфед одобрил закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Совфед одобрил закон о штрафах до 200 тысяч рублей для крупных предприятий-загрязнителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который предусматривает штрафы для крупных предприятий-загрязнителей, не оборудованных системами мониторинга выбросов.
Ответственность будет наступать в случае невыполнения требований по созданию и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Штрафы в таких случаях будут выписываться предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Кроме того, под закон подпалины ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.
Отсутствие систем контроля за выбросами повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Действующее законодательство за нарушение правил эксплуатации оборудования по контролю выбросов предусматривало штрафы до 20 тысяч рублей, а за сокрытие или искажение экологической информации - 80 тысяч рублей.
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