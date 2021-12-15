https://ria.ru/20211215/zakon-1763821985.html

На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие - РИА Новости, 15.12.2021

На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

Закон, который усовершенствует порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы Украины, вступил в силу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:47

2021-12-15T12:47

2021-12-15T12:47

в мире

украина

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg

КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Закон, который усовершенствует порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы Украины, вступил в силу, сообщила пресс-служба пограничного ведомства."Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения… Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.Верховная рада Украины приняла этот закон 18 ноября. Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Закон также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, разрешается даже его повредить, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Они смогут принудительно прекращать полет беспилотника в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения погранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.Согласно документу, пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять технические средства пограничного контроля, инженерные боеприпасы, постройки и ограждения.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины