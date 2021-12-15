Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/zakon-1763821985.html
На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие
На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие - РИА Новости, 15.12.2021
На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие
Закон, который усовершенствует порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы Украины, вступил в силу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:47
2021-12-15T12:47
в мире
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Закон, который усовершенствует порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы Украины, вступил в силу, сообщила пресс-служба пограничного ведомства."Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения… Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.Верховная рада Украины приняла этот закон 18 ноября. Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Закон также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, разрешается даже его повредить, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Они смогут принудительно прекращать полет беспилотника в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения погранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.Согласно документу, пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять технические средства пограничного контроля, инженерные боеприпасы, постройки и ограждения.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_2508462f65c81e95d3e4e70c4b6da030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
12:47 15.12.2021
 
На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Державна прикордонна служба України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Закон, который усовершенствует порядок использования боевой техники и вооружения личным составом госпогранслужбы Украины, вступил в силу, сообщила пресс-служба пограничного ведомства.
"Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения… Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию", - говорится в сообщении.
Верховная рада Украины приняла этот закон 18 ноября. Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Закон также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.
Пограничникам разрешается использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 08:00
"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе
Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, разрешается даже его повредить, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека. Они смогут принудительно прекращать полет беспилотника в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения погранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.
Согласно документу, пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять технические средства пограничного контроля, инженерные боеприпасы, постройки и ограждения.
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году
03:00В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину
03:00Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому годуВ Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей УкраинуРоссийские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройстваПашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко