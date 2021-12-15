https://ria.ru/20211215/xiaomi-1763878195.html

Рассекречены новые ноутбуки Xiaomi

Рассекречены новые ноутбуки Xiaomi - РИА Новости, 15.12.2021

Рассекречены новые ноутбуки Xiaomi

Будущие ноутбуки от китайской компании Xiaomi будут работать на процессорах Intel 12-го поколения. Устройства появились в базе популярного бенчмарка Geekbench... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:04

2021-12-15T16:04

2021-12-15T16:04

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Будущие ноутбуки от китайской компании Xiaomi будут работать на процессорах Intel 12-го поколения. Устройства появились в базе популярного бенчмарка Geekbench 5.Лэптопы получили кодовое название TIMI A11. Младшая модель Xiaomi, основанная на процессоре i5 набрала, набрала 14 436 баллов, а модель с i7 — более 17 000 баллов. Если в первом ноутбуке установлена видеокарта RTX 3050 , то второму досталась RTX 3050Ti.Инсайдеры предполагают, что процессором младшей версии ноутбука от Xiaomi будет еще неанонсированный i5 i5-12450H, старшему же варианту достанется десятиядерный i7-12650H. Лэптопы будут поставляться с 16 ГБ оперативной памяти с предустановленной ОС Windows 11.Ожидается, что новое поколение ноутбуков компания Xiaomi представит в начале 2022-го. Стоимость компьютеров не раскрывается — цена наиболее доступного варианта из актуальной линейки в России равняется 75 000 рублей.

https://ria.ru/20211215/noutbuk-1763799322.html

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технологии, xiaomi inc, ноутбуки, windows