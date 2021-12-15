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Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов и дельфинов
Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов и дельфинов - РИА Новости, 15.12.2021
Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов и дельфинов
Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:26
2021-12-15T12:30
госдума рф
общество
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.Документ запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Помимо этого, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент России Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японское море выпустили последних белух. В конце 2020 года правительство ужесточило правила добычи этих животных, а в текущем году ввело с 20 сентября на полгода запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней.
https://ria.ru/20210903/gorbusha-1748502729.html
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госдума рф, общество, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), михаил мишустин, россия
12:26 15.12.2021 (обновлено: 12:30 15.12.2021)
 
Госдума запретила промышленный и прибрежный вылов китов и дельфинов

Госдума приняла закон о запрете промышленного и прибрежного вылова китов и дельфинов

© AFP 2021 / Sebastien Salom-GomisБелобокий дельфин
Белобокий дельфин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Sebastien Salom-Gomis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.
Документ запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Помимо этого, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.
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В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент России Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японское море выпустили последних белух. В конце 2020 года правительство ужесточило правила добычи этих животных, а в текущем году ввело с 20 сентября на полгода запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней.
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Госдума РФОбществоФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Михаил МишустинРоссия
 
 
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