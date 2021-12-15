https://ria.ru/20211215/vykhod-1763843016.html

РПЦ запретит храмам и монастырям выходить из ее состава

РПЦ запретит храмам и монастырям выходить из ее состава - РИА Новости, 15.12.2021

РПЦ запретит храмам и монастырям выходить из ее состава

Русская православная церковь (РПЦ) запретит приходам и монастырям выходить из состава епархий, заявила руководитель правового управления Московской патриархии... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

религия

владимир путин

московская патриархия

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) запретит приходам и монастырям выходить из состава епархий, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)."Мы уже вносим поправки в уставы епархий Русской православной церкви, которые прямо устанавливают запрет на выход приходов, монастырей и других религиозных организаций, входящих в структуру епархий, на выход из этой структуры", - сказала игумения, выступая на IV всероссийском форуме "Право. Религия. Государство" в среду.Поправки к законодательству о свободе совести были подписаны президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Они предусматривают возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных религиозных организаций. Кроме того, в них содержится положение о необходимости переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.

https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html

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владимир путин, московская патриархия, русская православная церковь, россия