https://ria.ru/20211215/vybory-1763840392.html

ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов - РИА Новости, 15.12.2021

ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:09

2021-12-15T14:09

2021-12-15T14:13

в мире

киргизия

цик киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761169282_0:326:3060:2047_1920x0_80_0_0_ca057b0402ce85224d77132bff765d18.jpg

БИШКЕК, 15 дек - РИА Новости. ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома республики в среду. За утверждение итогов проголосовали 10 из 12 членов ЦИК."Мы справились с поставленными задачами и выполнили свою работу, несмотря на некоторые сложности", - подытожила на заседании глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.Прошедшие 28 ноября выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.Согласно данным ЦИК, среди прошедших в парламент партий на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), за ним "Ишеним" ("Вера"), потом "Ынтымак" ("Гармония"). Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Замыкает шестерку центристская партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-демократы" не смогли преодолеть барьер в 5% для прохождения в парламент.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/putin-1762109058.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, цик киргизии