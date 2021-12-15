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ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов
ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов - РИА Новости, 15.12.2021
ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов
ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:09
2021-12-15T14:13
в мире
киргизия
цик киргизии
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БИШКЕК, 15 дек - РИА Новости. ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома республики в среду. За утверждение итогов проголосовали 10 из 12 членов ЦИК."Мы справились с поставленными задачами и выполнили свою работу, несмотря на некоторые сложности", - подытожила на заседании глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.Прошедшие 28 ноября выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.Согласно данным ЦИК, среди прошедших в парламент партий на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), за ним "Ишеним" ("Вера"), потом "Ынтымак" ("Гармония"). Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Замыкает шестерку центристская партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-демократы" не смогли преодолеть барьер в 5% для прохождения в парламент.
https://radiosputnik.ria.ru/20211203/putin-1762109058.html
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в мире, киргизия, цик киргизии
14:09 15.12.2021 (обновлено: 14:13 15.12.2021)
 
ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов, по которым в парламент проходят шесть партий

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 15 дек - РИА Новости. ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома республики в среду. За утверждение итогов проголосовали 10 из 12 членов ЦИК.
"Мы справились с поставленными задачами и выполнили свою работу, несмотря на некоторые сложности", - подытожила на заседании глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Прошедшие 28 ноября выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Согласно данным ЦИК, среди прошедших в парламент партий на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), за ним "Ишеним" ("Вера"), потом "Ынтымак" ("Гармония"). Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Замыкает шестерку центристская партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-демократы" не смогли преодолеть барьер в 5% для прохождения в парламент.
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