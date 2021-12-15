14:09 15.12.2021 (обновлено: 14:13 15.12.2021)
ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги парламентских выборов
ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов, по которым в парламент проходят шесть партий
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 15 дек - РИА Новости. ЦИК Киргизии утвердил официальные итоги ноябрьских выборов, по которым в парламент республики проходят шесть политических партий, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома республики в среду. За утверждение итогов проголосовали 10 из 12 членов ЦИК.
"Мы справились с поставленными задачами и выполнили свою работу, несмотря на некоторые сложности", - подытожила на заседании глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Прошедшие 28 ноября выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Согласно данным ЦИК, среди прошедших в парламент партий на первом месте находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), за ним "Ишеним" ("Вера"), потом "Ынтымак" ("Гармония"). Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Замыкает шестерку центристская партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Наиболее известные оппозиционные партии "Ата-Мекен" и "Социал-демократы" не смогли преодолеть барьер в 5% для прохождения в парламент.