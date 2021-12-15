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Вулкан на острове Пальма приостановил видимую активность

Вулкан на острове Пальма приостановил видимую активность - РИА Новости, 15.12.2021

Вулкан на острове Пальма приостановил видимую активность

Вулкан на испанском острове Пальма (Канарские острова) приостановил видимую активность, сообщают специалисты. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:02

2021-12-15T15:02

2021-12-15T15:02

в мире

испания

канарские острова

извержение вулкана на острове пальма

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МАДРИД, 15 дек – РИА Новости. Вулкан на испанском острове Пальма (Канарские острова) приостановил видимую активность, сообщают специалисты."Добрый день из очень спокойной долины Аридане, без каких-либо признаков извержения: ни лавы, ни пирокластов, ни видимых землетрясений, что отличная новость", - написал в Twitter вулканолог испанского Национального географического института Рубен Лопес.Институт вулканологии Канар сообщает, что выбросы SO2, которые показывают активность, составляет 5 тонн, что считается низким показателем, на протяжении нескольких недель уровень был несколько тысяч тонн в день.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За 88 дней лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 км дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.

испания

канарские острова

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в мире, испания, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма