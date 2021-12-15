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"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский

"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.12.2021

"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-15T22:47

2021-12-15T22:47

2021-12-16T00:19

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Это суверенное право ФРГ вести свои диалоги (с РФ – ред.), особенно экономические вопросы. Что касательно санкций, то мы сегодня говорили с канцлером (Олафом – ред.) Шольцем по поводу "Северного потока 2". В нашем случае это вопрос безопасности. Это серьезнейший инструмент для разговора с РФ, и я считаю, очень справедливый. Он сегодня находится в руках лидеров некоторых стран Европы. И канцлер Шольц в этом вопросе играет одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой в Брюсселе, которая транслировалась в эфире телеканала "Рада"."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

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