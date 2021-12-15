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"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский
"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.12.2021
"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-15T22:47
2021-12-16T00:19
в мире
владимир путин
владимир зеленский
северный поток — 2
сша
еврокомиссия
газпром
балтийское море
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Это суверенное право ФРГ вести свои диалоги (с РФ – ред.), особенно экономические вопросы. Что касательно санкций, то мы сегодня говорили с канцлером (Олафом – ред.) Шольцем по поводу "Северного потока 2". В нашем случае это вопрос безопасности. Это серьезнейший инструмент для разговора с РФ, и я считаю, очень справедливый. Он сегодня находится в руках лидеров некоторых стран Европы. И канцлер Шольц в этом вопросе играет одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой в Брюсселе, которая транслировалась в эфире телеканала "Рада"."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211215/format-1763951881.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, северный поток — 2, сша, еврокомиссия, газпром, балтийское море, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия
22:47 15.12.2021 (обновлено: 00:19 16.12.2021)
 
"Северный поток — 2" может помочь встретиться с Путиным, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский решил использовать "Северный поток — 2" для встречи с Путиным

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 21:45
Зеленский заявил, что ждет продвижение США в лидеры "нормандского формата"
"Это суверенное право ФРГ вести свои диалоги (с РФ – ред.), особенно экономические вопросы. Что касательно санкций, то мы сегодня говорили с канцлером (Олафом – ред.) Шольцем по поводу "Северного потока 2". В нашем случае это вопрос безопасности. Это серьезнейший инструмент для разговора с РФ, и я считаю, очень справедливый. Он сегодня находится в руках лидеров некоторых стран Европы. И канцлер Шольц в этом вопросе играет одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой в Брюсселе, которая транслировалась в эфире телеканала "Рада".
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 15:25
"Трезвый взгляд": немцы поддержали Австрию в вопросе "Северного потока — 2"
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2СШАЕврокомиссияГазпромБалтийское мореNord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссия
 
 
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