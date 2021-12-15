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Рада переименовала Владимир-Волынский в город Владимир

Рада переименовала Владимир-Волынский в город Владимир - РИА Новости, 15.12.2021

Рада переименовала Владимир-Волынский в город Владимир

Верховная рада Украины переименовала в среду город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир, соответствующее постановление поддержали 348 парламентариев РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:41

2021-12-15T13:41

2021-12-15T13:41

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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Верховная рада Украины переименовала в среду город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир, соответствующее постановление поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов.Ранее депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир. Согласно процедуре, решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины."Переименовать город Владимир-Волынский в Волынской области в город Владимир", - говорится в постановлении.Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошёл в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.

https://ria.ru/20211204/yazyk-1762159286.html

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в мире, украина, волынская область, верховная рада украины