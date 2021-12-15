https://ria.ru/20211215/vengriya-1763762151.html

Украинцы помечтали о разгроме Венгрии

На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады - РИА Новости, 15.12.2021

Украинцы помечтали о разгроме Венгрии

Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире "4 канала" выступил бывший... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T01:03

2021-12-15T01:03

2021-12-15T02:10

в мире

украина

венгрия

вооруженные силы украины

павел жебривский

ситуация на украине

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире "4 канала" выступил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.При этом Жебривский заявил, что официальный Будапешт прекрасно осведомлен о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе. "Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными", - подытожил он.Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.На фоне дискуссий касательно украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в отношения Киева и Будапешта возникла напряженность. В 2019 году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгров.

https://ria.ru/20211025/problema-1756058397.html

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в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины, павел жебривский, ситуация на украине