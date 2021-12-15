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Украинцы помечтали о разгроме Венгрии
На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады - РИА Новости, 15.12.2021
Украинцы помечтали о разгроме Венгрии
Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире "4 канала" выступил бывший... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:03
2021-12-15T02:10
в мире
украина
венгрия
вооруженные силы украины
павел жебривский
ситуация на украине
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире "4 канала" выступил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.При этом Жебривский заявил, что официальный Будапешт прекрасно осведомлен о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе. "Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными", - подытожил он.Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.На фоне дискуссий касательно украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в отношения Киева и Будапешта возникла напряженность. В 2019 году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгров.
https://ria.ru/20211025/problema-1756058397.html
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в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины, павел жебривский, ситуация на украине
01:03 15.12.2021 (обновлено: 02:10 15.12.2021)
 
На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады

Экс-чиновник Жебривский заявил, что венгерскую армию способна уничтожить одна бригада ВСУ

© AFP 2021 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире "4 канала" выступил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье – Прим. ред.) границы", - выразил мнение он.
При этом Жебривский заявил, что официальный Будапешт прекрасно осведомлен о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе. "Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными", - подытожил он.
Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 01:49
NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
На фоне дискуссий касательно украинского закона об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, в отношения Киева и Будапешта возникла напряженность. В 2019 году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО из-за отсутствия прогресса в решении вопросов, которые беспокоят венгров.
 
В миреУкраинаВенгрияВооруженные силы УкраиныПавел ЖебривскийСитуация на Украине
 
 
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