https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763844269.html
В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19
В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021
В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19
Прививку от коронавируса сделали 99 процентов сенаторов, сообщил на заседании Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:26
2021-12-15T14:26
2021-12-15T14:34
распространение коронавируса
совет федерации рф
вячеслав тимченко
политика
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прививку от коронавируса сделали 99 процентов сенаторов, сообщил на заседании Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."На сегодняшний день коллективный иммунитет составил 99 процентов, благодарю вас", - сказал он.
https://ria.ru/20211207/deputaty-1762543285.html
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совет федерации рф, вячеслав тимченко, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:26 15.12.2021 (обновлено: 14:34 15.12.2021)
В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19
Глава комитета Совфеда по регламенту Тимченко: 99% сенаторов привились от COVID-19