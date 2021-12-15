https://ria.ru/20211215/vaktsinatsiya-1763844269.html

В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19

В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2021

В Совфеде сообщили о 99-процентной вакцинации сенаторов от COVID-19

Прививку от коронавируса сделали 99 процентов сенаторов, сообщил на заседании Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:26

2021-12-15T14:26

2021-12-15T14:34

распространение коронавируса

совет федерации рф

вячеслав тимченко

политика

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Прививку от коронавируса сделали 99 процентов сенаторов, сообщил на заседании Совета Федерации глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."На сегодняшний день коллективный иммунитет составил 99 процентов, благодарю вас", - сказал он.

https://ria.ru/20211207/deputaty-1762543285.html

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2021

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совет федерации рф, вячеслав тимченко, политика, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19