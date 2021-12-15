https://ria.ru/20211215/urozhay-1763815328.html

В Липецкой области собрали рекордный урожай яблок

В Липецкой области собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 15.12.2021

В Липецкой области собрали рекордный урожай яблок

Урожай фруктов и ягод, собранный в этом году садоводами Липецкой области, составил более 74 тысяч тонн, что на 35,5 процента больше прошлогодних показателей,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:22

2021-12-15T12:22

2021-12-15T12:22

липецкая область

яблоки

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Урожай фруктов и ягод, собранный в этом году садоводами Липецкой области, составил более 74 тысяч тонн, что на 35,5 процента больше прошлогодних показателей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он уточнил, что большая часть урожая - 72,6 тысячи тонн, – яблоки. Ягод собрано 1,4 тысячи тонн, вишни – 20 тонн. В 2020 году в садоводческих предприятиях области вырастили 54,6 тысячи тонн плодовых и ягодных культур."Липецкие садоводы активно развивают промышленное садоводство, увеличивая площади садов и объемы производства качественной плодово-ягодной продукции. Большую роль в этом, играет применение современных технологий", – отметил Артамонов.По словам главы региона, рост урожайности обеспечили так называемые интенсивные сады. Урожай яблок с одного гектара в таком саду в 5-7 раз больше, чем в обычном. В настоящий момент площадь интенсивных садов в области составляет 2,3 тысячи гектаров. В 2021 году садоводы заложили еще 400 гектаров многолетних насаждений, из которых 380 гектаров – это сады интенсивного типа.Сейчас общая площадь под плодовыми и ягодными деревьями и кустарниками в области составляет 6,5 тысяч гектаров, из них в плодоносящем возрасте - 4,2 тысячи гектаров. На развитие садоводства с 2013 по 2020 годы из федерального и областного бюджетов было направлено 1,3 миллиарда рублей. В 2021 году на закладку и уход за многолетними насаждениями выделено более 280 миллионов рублей. Кроме этого, региональные власти компенсируют затраты на создание и модернизацию плодовых хранилищ.

https://ria.ru/20211208/zavod-1762763598.html

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яблоки, игорь артамонов