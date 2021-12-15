https://ria.ru/20211215/ukraina-1763912795.html

Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине

Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине - РИА Новости, 15.12.2021

Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:52

2021-12-15T17:52

2021-12-15T17:58

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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине."Необходимо возобновить содержательные дискуссии по политическому решения на Украине. Для этого возобновить "нормандский формат", логику минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года", - заявил Ле Дриан, отвечая на вопросы в Сенате Франции в среду.Он в очередной раз подчеркнул, что в случае "возможного нового посягательства на территориальную целостность Украины" будут "масштабные стратегические последствия". Ле Дриан отметил, что в понедельник встретился с европейскими партнерами в Брюсселе, а в воскресенье в Ливерпуле - с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Необходимо поддерживать каналы диалога с Россией, чтобы установить параметры стратегической безопасности в Европе. По этой причине президент республики (Эммануэль Макрон) вчера провел разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным и сейчас должен встречаться в Брюсселе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским", - заявил французский министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211215/zelenskiy-1763802862.html

https://ria.ru/20211215/nato-1763877970.html

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в мире, украина, париж, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр