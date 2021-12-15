17:52 15.12.2021 (обновлено: 17:58 15.12.2021)
Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательный диалог по Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине.
Он в очередной раз подчеркнул, что в случае "возможного нового посягательства на территориальную целостность Украины" будут "масштабные стратегические последствия". Ле Дриан отметил, что в понедельник встретился с европейскими партнерами в Брюсселе, а в воскресенье в Ливерпуле - с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Необходимо поддерживать каналы диалога с Россией, чтобы установить параметры стратегической безопасности в Европе. По этой причине президент республики (Эммануэль Макрон) вчера провел разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным и сейчас должен встречаться в Брюсселе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским", - заявил французский министр.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.