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Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине
Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине - РИА Новости, 15.12.2021
Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:52
2021-12-15T17:58
в мире
украина
париж
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине."Необходимо возобновить содержательные дискуссии по политическому решения на Украине. Для этого возобновить "нормандский формат", логику минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года", - заявил Ле Дриан, отвечая на вопросы в Сенате Франции в среду.Он в очередной раз подчеркнул, что в случае "возможного нового посягательства на территориальную целостность Украины" будут "масштабные стратегические последствия". Ле Дриан отметил, что в понедельник встретился с европейскими партнерами в Брюсселе, а в воскресенье в Ливерпуле - с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Необходимо поддерживать каналы диалога с Россией, чтобы установить параметры стратегической безопасности в Европе. По этой причине президент республики (Эммануэль Макрон) вчера провел разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным и сейчас должен встречаться в Брюсселе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским", - заявил французский министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211215/zelenskiy-1763802862.html
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в мире, украина, париж, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр
17:52 15.12.2021 (обновлено: 17:58 15.12.2021)
 
Глава МИД Франции призвал возобновить содержательный диалог по Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательный диалог по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить содержательные дискуссии для поиска политического решения на Украине.
"Необходимо возобновить содержательные дискуссии по политическому решения на Украине. Для этого возобновить "нормандский формат", логику минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года", - заявил Ле Дриан, отвечая на вопросы в Сенате Франции в среду.
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Он в очередной раз подчеркнул, что в случае "возможного нового посягательства на территориальную целостность Украины" будут "масштабные стратегические последствия". Ле Дриан отметил, что в понедельник встретился с европейскими партнерами в Брюсселе, а в воскресенье в Ливерпуле - с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Необходимо поддерживать каналы диалога с Россией, чтобы установить параметры стратегической безопасности в Европе. По этой причине президент республики (Эммануэль Макрон) вчера провел разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным и сейчас должен встречаться в Брюсселе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским", - заявил французский министр.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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