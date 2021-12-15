https://ria.ru/20211215/ukraina-1763899312.html

Названо место, из-за которого Украине грозит разгром

Генерал ВСУ предрек Киеву проблемы из-за "пустоты" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2021

Названо место, из-за которого Украине грозит разгром

Положение дел на границе с Белоруссией грозит Киеву серьезными проблемами, заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:11

2021-12-15T17:11

2021-12-15T22:34

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Положение дел на границе с Белоруссией грозит Киеву серьезными проблемами, заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире радио "Новое время".По его словам, на этом направлении практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена на востоке страны. При этом Москва и Минск располагают большими группами спецназа для "захвата" территории Украины, считает Кривонос."От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", — посетовал генерал.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763782663.html

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в мире, украина, киев, белоруссия, винница, владимир путин, нато, россия