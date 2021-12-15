Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763899312.html
Названо место, из-за которого Украине грозит разгром
Генерал ВСУ предрек Киеву проблемы из-за "пустоты" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2021
Названо место, из-за которого Украине грозит разгром
Положение дел на границе с Белоруссией грозит Киеву серьезными проблемами, заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:11
2021-12-15T22:34
в мире
украина
киев
белоруссия
винница
владимир путин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Положение дел на границе с Белоруссией грозит Киеву серьезными проблемами, заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире радио "Новое время".По его словам, на этом направлении практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена на востоке страны. При этом Москва и Минск располагают большими группами спецназа для "захвата" территории Украины, считает Кривонос."От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", — посетовал генерал.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763782663.html
украина
киев
белоруссия
винница
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, белоруссия, винница, владимир путин, нато, россия
17:11 15.12.2021 (обновлено: 22:34 15.12.2021)
 
Генерал ВСУ предрек Киеву проблемы из-за "пустоты" на границе с Белоруссией

Генерал ВСУ Кривонос: войска России и Белоруссии могут не напрягаясь дойти до Винницы

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Положение дел на границе с Белоруссией грозит Киеву серьезными проблемами, заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире радио "Новое время".
По его словам, на этом направлении практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена на востоке страны. При этом Москва и Минск располагают большими группами спецназа для "захвата" территории Украины, считает Кривонос.
"От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны", — посетовал генерал.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Пустая улица перед зданием Рейхстага в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
09:54
В США рассказали, как новое правительство Германии спасло Украину
 
В миреУкраинаКиевБелоруссияВинницаВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину
03:00Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
Лента новостейМолния
В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей УкраинуРоссийские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройстваПашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"