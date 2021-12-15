https://ria.ru/20211215/ukraina-1763893902.html
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине
Москва продолжит оказывать содействие соотечественникам, проживающим на Украине, особенно в свете последних инициатив Киева по изменению закона о гражданстве,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:53
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие соотечественникам, проживающим на Украине, особенно в свете последних инициатив Киева по изменению закона о гражданстве, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что, согласно законопроекту, в отношении украинцев, которые приняли второе – российское гражданство – должны быть введены санкции."Проводя подобную политику, киевский режим целенаправленно ограничивает возможности, в том числе нашей страны, по поддержке соотечественников, проживающих на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Несмотря на это, мы продолжаем задействовать все доступные средства для поддержки наших соотечественников, в первую очередь, речь идет об оказании консульских услуг… Ну, и конечно мы вынуждены принимать экстренные меры поддержки российских граждан, которые проживают в Донбассе, в условиях бесчеловечной экономической и транспортной блокады со стороны Киева… В очередной раз призываем власти (Украины) прекратить политику, которая направлена против собственных жителей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757398992.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине
Представитель МИД Захарова: мы продолжим помогать соотечественникам, живущим на Украине