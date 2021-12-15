Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763893902.html
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине
Москва продолжит оказывать содействие соотечественникам, проживающим на Украине, особенно в свете последних инициатив Киева по изменению закона о гражданстве,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:53
2021-12-15T16:53
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие соотечественникам, проживающим на Украине, особенно в свете последних инициатив Киева по изменению закона о гражданстве, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что, согласно законопроекту, в отношении украинцев, которые приняли второе – российское гражданство – должны быть введены санкции."Проводя подобную политику, киевский режим целенаправленно ограничивает возможности, в том числе нашей страны, по поддержке соотечественников, проживающих на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Несмотря на это, мы продолжаем задействовать все доступные средства для поддержки наших соотечественников, в первую очередь, речь идет об оказании консульских услуг… Ну, и конечно мы вынуждены принимать экстренные меры поддержки российских граждан, которые проживают в Донбассе, в условиях бесчеловечной экономической и транспортной блокады со стороны Киева… В очередной раз призываем власти (Украины) прекратить политику, которая направлена против собственных жителей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757398992.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:53 15.12.2021
 
В МИД пообещали продолжить содействие россиянам, живущим на Украине

Представитель МИД Захарова: мы продолжим помогать соотечественникам, живущим на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие соотечественникам, проживающим на Украине, особенно в свете последних инициатив Киева по изменению закона о гражданстве, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что, согласно законопроекту, в отношении украинцев, которые приняли второе – российское гражданство – должны быть введены санкции.
"Проводя подобную политику, киевский режим целенаправленно ограничивает возможности, в том числе нашей страны, по поддержке соотечественников, проживающих на Украине", - сказала Захарова на брифинге.
"Несмотря на это, мы продолжаем задействовать все доступные средства для поддержки наших соотечественников, в первую очередь, речь идет об оказании консульских услуг… Ну, и конечно мы вынуждены принимать экстренные меры поддержки российских граждан, которые проживают в Донбассе, в условиях бесчеловечной экономической и транспортной блокады со стороны Киева… В очередной раз призываем власти (Украины) прекратить политику, которая направлена против собственных жителей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:54
На Украине потребовали от Зеленского ограничить въезд россиянам
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей Украину
03:00Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
Лента новостейМолния
В Харькове назвали Россию "жирной коровой", обогатившей УкраинуРоссийские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройстваПашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"