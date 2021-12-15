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Новые власти Германии спасли Украину от России
В США рассказали, как новое правительство Германии спасло Украину - РИА Новости, 15.12.2021
Новые власти Германии спасли Украину от России
Приход к власти в Германии новой коалиции существенно осложнил ввод к эксплуатацию "Северного потока — 2" и тем самым помог Украине, пишет The Hill. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:54
2021-12-15T12:48
украина
киев
джо байден
ангела меркель
евросоюз
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Приход к власти в Германии новой коалиции существенно осложнил ввод к эксплуатацию "Северного потока — 2" и тем самым помог Украине, пишет The Hill.Автор статьи Пол Грегори отмечает, что при предыдущем правительстве Берлин способствовал строительству газопровода: даже президент США Джо Байден не смог противиться воле Ангелы Меркель и решил отказаться от дальнейших санкций против проекта. Предполагалось, что "Северный поток — 2" начнет работу после одобрения со стороны Федерального агентства Германии и последующего отзыва от Еврокомиссии. Однако назначение лидера партии "Зеленых" и противницы российского газопровода Анналены Бербок на должность главы МИД существенно изменило положение дел."И вот бомба: в своем воскресном выступлении по национальному телевидению Бербок заявила, что "Северный поток — 2" не может быть запущен, потому что, согласно коалиционным соглашениям, подводный трубопровод не соответствует европейскому закону об энергетике", — отметил автор.В свою очередь, новый канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что возможное "нарушение украинских границ" Россией не останется без последствий. По мнению Грегори, таким образом немецкой коалиции удалось "застать Путина врасплох" и стать спасителем для Киева, поскольку России теперь придется выбирать между якобы готовящимся вторжением и началом эксплуатации "Северного потока — 2". Подводя итог, автор статьи отметил, что Москва наверняка продолжит давление на Берлин путем повышения цен на газ, однако пока не известно, как на это отреагирует новая немецкая коалиция."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы проект соответствовал Газовой директиве Евросоюза.Киев активно выступает против запуска газопровода из-за опасений, что после его реализации пострадает транзит энергоносителя по территории Украины.В России не раз призывали не политизировать "Северный поток — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. Москва напоминала, что магистраль никому не угрожает и принесет выгоду Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html
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украина, киев, джо байден, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
09:54 15.12.2021 (обновлено: 12:48 15.12.2021)
 
В США рассказали, как новое правительство Германии спасло Украину

The Hill: новое правительство Германии спасло Украину от российского "вторжения"

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед зданием Рейхстага в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Пустая улица перед зданием Рейхстага в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Приход к власти в Германии новой коалиции существенно осложнил ввод к эксплуатацию "Северного потока — 2" и тем самым помог Украине, пишет The Hill.
Автор статьи Пол Грегори отмечает, что при предыдущем правительстве Берлин способствовал строительству газопровода: даже президент США Джо Байден не смог противиться воле Ангелы Меркель и решил отказаться от дальнейших санкций против проекта. Предполагалось, что "Северный поток — 2" начнет работу после одобрения со стороны Федерального агентства Германии и последующего отзыва от Еврокомиссии. Однако назначение лидера партии "Зеленых" и противницы российского газопровода Анналены Бербок на должность главы МИД существенно изменило положение дел.
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"И вот бомба: в своем воскресном выступлении по национальному телевидению Бербок заявила, что "Северный поток — 2" не может быть запущен, потому что, согласно коалиционным соглашениям, подводный трубопровод не соответствует европейскому закону об энергетике", — отметил автор.
В свою очередь, новый канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что возможное "нарушение украинских границ" Россией не останется без последствий. По мнению Грегори, таким образом немецкой коалиции удалось "застать Путина врасплох" и стать спасителем для Киева, поскольку России теперь придется выбирать между якобы готовящимся вторжением и началом эксплуатации "Северного потока — 2". Подводя итог, автор статьи отметил, что Москва наверняка продолжит давление на Берлин путем повышения цен на газ, однако пока не известно, как на это отреагирует новая немецкая коалиция.
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В Киеве заявили о шансе остановить "Северный поток — 2" с помощью Германии
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы проект соответствовал Газовой директиве Евросоюза.
Киев активно выступает против запуска газопровода из-за опасений, что после его реализации пострадает транзит энергоносителя по территории Украины.
В России не раз призывали не политизировать "Северный поток — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. Москва напоминала, что магистраль никому не угрожает и принесет выгоду Евросоюзу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине
 
УкраинаКиевДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзЕврокомиссияБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
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