Америку ткнули лицом в безудержную украинскую коррупцию

09:23 15.12.2021 (обновлено: 12:45 15.12.2021)
The Washington Times: политика Зеленского — лицемерие, хаос и коррупция
The Washington Times обвинила Зеленского в прикрытии "любимых" покровителей и спонсоров
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет по экономике, но обходит стороной покровителей и спонсоров политика, в частности Игоря Коломойского. Об этом пишет американская газета The Washington Times.
Как утверждает автор статьи, из-за "недовольства и обиды" Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. К тому же для внутренних конфликтов выбрали крайне неудачный момент.
При этом The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в политическом кризисе на Украине.
"Недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился", — заявил автор материала. Он напомнил, как госсекретарь Энтони Блинкен открыто утверждал, что "действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины <…> представляют серьезную угрозу для ее будущего", — указал он.
На фоне подобных событий журналист выразил беспокойство из-за поддержки США украинского режима, так как "все, к чему прикасается государство <…> коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию".
"Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно", — резюмировал автор.
Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение в феврале 2020 года было инспирировано олигархом Игорем Коломойским, который во время избирательной кампании поддерживал Зеленского. Кроме того, еще до президентства нынешний украинский лидер сотрудничал с телеканалом олигарха "1+1".
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