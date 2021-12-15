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Америку ткнули лицом в безудержную украинскую коррупцию
The Washington Times: политика Зеленского — лицемерие, хаос и коррупция - РИА Новости, 15.12.2021
Америку ткнули лицом в безудержную украинскую коррупцию
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:23
2021-12-15T12:45
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
игорь коломойский
дтэк
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет по экономике, но обходит стороной покровителей и спонсоров политика, в частности Игоря Коломойского. Об этом пишет американская газета The Washington Times.Как утверждает автор статьи, из-за "недовольства и обиды" Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. К тому же для внутренних конфликтов выбрали крайне неудачный момент."Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс", — отмечает издание.При этом The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в политическом кризисе на Украине."Недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился", — заявил автор материала. Он напомнил, как госсекретарь Энтони Блинкен открыто утверждал, что "действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины &lt;…&gt; представляют серьезную угрозу для ее будущего", — указал он.На фоне подобных событий журналист выразил беспокойство из-за поддержки США украинского режима, так как "все, к чему прикасается государство &lt;…&gt; коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию"."Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно", — резюмировал автор.Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение в феврале 2020 года было инспирировано олигархом Игорем Коломойским, который во время избирательной кампании поддерживал Зеленского. Кроме того, еще до президентства нынешний украинский лидер сотрудничал с телеканалом олигарха "1+1".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211215/katastrofa-1763763571.html
https://ria.ru/20211215/telekanaly-1763763988.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, игорь коломойский, дтэк, энтони блинкен
09:23 15.12.2021 (обновлено: 12:45 15.12.2021)
 
The Washington Times: политика Зеленского — лицемерие, хаос и коррупция

The Washington Times обвинила Зеленского в прикрытии "любимых" покровителей и спонсоров

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет по экономике, но обходит стороной покровителей и спонсоров политика, в частности Игоря Коломойского. Об этом пишет американская газета The Washington Times.
Как утверждает автор статьи, из-за "недовольства и обиды" Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. К тому же для внутренних конфликтов выбрали крайне неудачный момент.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 01:42
Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
"Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс", — отмечает издание.
При этом The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в политическом кризисе на Украине.
"Недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился", — заявил автор материала. Он напомнил, как госсекретарь Энтони Блинкен открыто утверждал, что "действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины <…> представляют серьезную угрозу для ее будущего", — указал он.
На фоне подобных событий журналист выразил беспокойство из-за поддержки США украинского режима, так как "все, к чему прикасается государство <…> коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию".
Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 01:57
Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
"Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно", — резюмировал автор.
Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение в феврале 2020 года было инспирировано олигархом Игорем Коломойским, который во время избирательной кампании поддерживал Зеленского. Кроме того, еще до президентства нынешний украинский лидер сотрудничал с телеканалом олигарха "1+1".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 18:18
В Раде предложили внести на рассмотрение СНБО санкции против Коломойского
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийДТЭКЭнтони Блинкен
 
 
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