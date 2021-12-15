https://ria.ru/20211215/ukraina-1763778907.html

Америку ткнули лицом в безудержную украинскую коррупцию

The Washington Times: политика Зеленского — лицемерие, хаос и коррупция - РИА Новости, 15.12.2021

Америку ткнули лицом в безудержную украинскую коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:23

2021-12-15T09:23

2021-12-15T12:45

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

игорь коломойский

дтэк

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_152d47d85264aa355a045f7835f865a6.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым, проводя "антиолигархическую политику", которая бьет по экономике, но обходит стороной покровителей и спонсоров политика, в частности Игоря Коломойского. Об этом пишет американская газета The Washington Times.Как утверждает автор статьи, из-за "недовольства и обиды" Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. К тому же для внутренних конфликтов выбрали крайне неудачный момент."Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс", — отмечает издание.При этом The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в политическом кризисе на Украине."Недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился", — заявил автор материала. Он напомнил, как госсекретарь Энтони Блинкен открыто утверждал, что "действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины <…> представляют серьезную угрозу для ее будущего", — указал он.На фоне подобных событий журналист выразил беспокойство из-за поддержки США украинского режима, так как "все, к чему прикасается государство <…> коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию"."Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно", — резюмировал автор.Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его увольнение в феврале 2020 года было инспирировано олигархом Игорем Коломойским, который во время избирательной кампании поддерживал Зеленского. Кроме того, еще до президентства нынешний украинский лидер сотрудничал с телеканалом олигарха "1+1".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211215/katastrofa-1763763571.html

https://ria.ru/20211215/telekanaly-1763763988.html

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753056391.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, игорь коломойский, дтэк, энтони блинкен