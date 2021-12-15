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https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html
Американцы дали Украине трое суток
В США отвели Украине трое суток в войне с Россией - РИА Новости, 15.12.2021
Американцы дали Украине трое суток
Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток, пишут в своей статье для журнала The National Interest бывший... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:37
2021-12-15T04:37
в мире
украина
сша
джо байден
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток, пишут в своей статье для журнала The National Interest бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Как утверждают авторы статьи, на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. "Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями", - считают они.По мнению аналитиков, "общая сила" может насчитывать до 100 батарей реактивной артиллерии, включая такие системы как БМ-30 "Смерч", при этом украинские аэродромы, штабы и материально-техническая инфраструктура могут быть атакованы ракетными комплексами "Искандер". Кроме того, в воздухе российские военные смогут использовать беспилотники, обычные самолетов и, возможно, новые барражирующие боеприпасы."Между тем защищать российские ударные и маневренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500", - предупреждают Биби и Макгрегор. По этой причине, по их словам, авиация Украины или НАТО окажется крайне уязвима для обнаружения и уничтожения.Администрация Джо Байдена не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае "вторжения" на Украину, указывают авторы статьи. "И не зря — противостоять на поле боя США вряд ли смогут. Хотя мы вполне могли бы использовать на Украине передовые боевые самолеты, они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению. Превосходство США в воздухе — стержень наших военных операций против меньших держав после окончания холодной войны — не будет обеспечено на Украине", - пишут они.Как отмечают эксперты, в результате способность украинской армии противостоять этой кампании "весьма сомнительна". "В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов", - заключают они.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России по "вторжению" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. Как отмечала представитель российского МИД Мария Захарова, тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально называл его дезинформацией. В то же время российские власти обратили внимание на скопление сил НАТО у своих границ. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, действия альянса могут спровоцировать Киев "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763449917.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, мария захарова, россия
04:37 15.12.2021
 
В США отвели Украине трое суток в войне с Россией

NI: российская армия дойдет за трое суток до Днепра в случае войны с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyТанк ВСУ во время учений
Танк ВСУ во время учений - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток, пишут в своей статье для журнала The National Interest бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Как утверждают авторы статьи, на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. "Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями", - считают они.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 13:16
Генерал ВСУ предрек Украине молниеносную капитуляцию в войне с Россией
По мнению аналитиков, "общая сила" может насчитывать до 100 батарей реактивной артиллерии, включая такие системы как БМ-30 "Смерч", при этом украинские аэродромы, штабы и материально-техническая инфраструктура могут быть атакованы ракетными комплексами "Искандер". Кроме того, в воздухе российские военные смогут использовать беспилотники, обычные самолетов и, возможно, новые барражирующие боеприпасы.
"Между тем защищать российские ударные и маневренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500", - предупреждают Биби и Макгрегор. По этой причине, по их словам, авиация Украины или НАТО окажется крайне уязвима для обнаружения и уничтожения.
Администрация Джо Байдена не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае "вторжения" на Украину, указывают авторы статьи. "И не зря — противостоять на поле боя США вряд ли смогут. Хотя мы вполне могли бы использовать на Украине передовые боевые самолеты, они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению. Превосходство США в воздухе — стержень наших военных операций против меньших держав после окончания холодной войны — не будет обеспечено на Украине", - пишут они.
Как отмечают эксперты, в результате способность украинской армии противостоять этой кампании "весьма сомнительна". "В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов", - заключают они.
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России по "вторжению" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. Как отмечала представитель российского МИД Мария Захарова, тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально называл его дезинформацией. В то же время российские власти обратили внимание на скопление сил НАТО у своих границ. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, действия альянса могут спровоцировать Киев "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Танк украинских ВС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 18:12
В Кремле назвали единственный способ снять напряженность на Украине
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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