https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html

Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию

Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию - РИА Новости, 15.12.2021

Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию

Киевские власти аккурат к Новому году собираются включить в городе сирены воздушной тревоги, оповещающие киевлян о нападении России. Разумеется, сирены будут... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:00

2021-12-15T08:00

2021-12-15T07:55

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украина

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Киевские власти аккурат к Новому году собираются включить в городе сирены воздушной тревоги, оповещающие киевлян о нападении России. Разумеется, сирены будут включаться в рамках учений. К их работе киевлян будут информационно накачивать в течение ближайших недель, видимо, рассказывая о мрачных перспективах бомбардировок Киева и — говоря словами мэра Виталия Кличко — необходимости подготовки к земле. В общем, пытаться запугать людей настолько, чтобы вой сирен их уже не испугал.При этом, конечно же, ни центральная, ни городская власти в Киеве в реальность нападения России не верят — даже несмотря на явно избыточное количество откровенно недалеких людей в этой среде. Но вот использовать инспирированную Западом истерику в своих целях (отвлечение внимания населения от плачевного состояния дел в экономике, социалке, не говоря уже о коммунальных проблемах и освоении бюджетных потоков на противостояние "агрессору") — это святое дело.С начала продвижения западными СМИ тезиса о том, что Россия вот-вот нападет на Украину (процесс стартовал около полутора месяцев назад), на самой Украине по этому поводу царили разброд и шатания. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов изначально даже бросился не только опровергать такую возможность, но и договорился до обвинений американских СМИ в умышленном распространении кремлевской дезинформации.В дальнейшем мнения представителей украинской власти в данном вопросе колебались, видимо, вместе с лейтмотивами получаемых из-за океана методичек. А те определенно были разными — в рамках противостояния в самом Вашингтоне, где все это время воинственная позиция Госдепа не очень совпадала с более мирной позицией, например, Министерства обороны или советника по национальной безопасности.Апофеозом нагнетания на Украине стало интервью руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в котором он дал прогноз, что Россия нападет на Украину до конца января. К интервью прилагалась еще и карта ГУР — кстати, абсолютно идиотского содержания. К слову, этот самый Буданов в 2016 году руководил украинским диверсионным рейдом в Крыму, в ходе которого погибли офицер ФСБ и ефрейтор Вооруженных сил России.Военная истерия в западных СМИ, приправленная словами Буданова, привела к тому, что курс гривны стал сыпаться: иностранцы начали выводить деньги с украинского рынка внутренних заимствований, параллельно обвалились и украинские евробонды. Видимо, в этой связи дальнейшие заявления представителей украинской власти стали менее однозначными — точную дату нападения уже никто не называет. И даже более того, в основном говорится что-то в духе: мы надеемся, что они не нападут, но если нападут, то ужо мы им покажем!Немного "зрады" в последние дни допустил разве что все тот же Буданов, сказавший, что без военной поддержки Запада Украина не сможет противостоять России. Но интервью это было рассчитано не на внутреннего потребителя (вышло в The New York Times) и сводилось к попрошайничеству — денег, оружия, боеприпасов и желательно живой силы.Так или иначе, тревожный фон для поддержания в тонусе украинского электората был создан и поддерживается. Тема мнимого нападения России является мейнстримом для украинских СМИ. Ее охотно обсуждают и представители украинской власти.Нужен этот тонус, дабы никому не пришло в голову выйти протестовать против уже сейчас происходящих регулярных отключений электроэнергии — пока не веерных, а "плановых" или "аварийных". И тем паче против более массовых отключений в будущем, шансы на что весьма высоки. Да и вообще, мало ли — нынешней зимой, к которой Украина подготовлена из рук вон плохо, может случиться всякое. А руководитель украинской разведки уже все разведал и доложил: "Они (Россия. — Прим. авт.) хотят разжечь беспорядки посредством протестов, связанных с экономикой и энергоснабжением, которые продемонстрируют, что люди настроены против правительства". В ситуации, при которой Россия вот-вот нападет, протестовать против отключения электроэнергии или быть настроенными против правительства могут исключительно агенты Кремля — это аксиома.Но украинские власти не были бы самими собой, если бы не попытались одним выстрелом убить двух зайцев. Среди которых один непременно относится к теме личного обогащения. Срочное выделение украинским правительством эквивалента 1,7 миллиона евро на строительство некого забора на границе с Белоруссией — как раз из этой оперы.Уловив конъюнктуру, местные власти, конечно же, принялись подыгрывать центральной в надежде тоже что-то положить в карман. И вот уже на прошлой неделе в Киеве было торжественно открыто новое бомбоубежище. А на этой начинается упомянутая выше подготовка к якобы масштабным учениям с использованием системы оповещения.На восстановление бомбоубежищ и системы оповещения выделяются деньги из городского бюджета. При этом никто не спрашивает, куда девались выделявшиеся на это же деньги не только в 2014-2015 годах, но и совсем недавно — весной этого года, когда Россия тоже должна была вот-вот напасть. А это, между прочим, пять тысяч защитных сооружений, по большей части доставшихся Украине в наследство от СССР, которые способны вместить 2,8 миллиона человек — все население Киева по состоянию на 1991 год. Это золотое дно: на разнице между тем, что для этих бомбоубежищ будет закуплено, и тем, что в итоге в них окажется, можно сделать состояние. Ну а киевлянам из всего этого достанутся завывания сирен, которые, видимо, должны будут приподнять им настроение перед праздником. Но ведь известно: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.Однако у всего происходящего может быть и еще одно — куда более масштабное — последствие.Два дня назад от имени мэра украинской столицы Виталия Кличко в немецком издании Bild была опубликована статья о подготовке Киева к чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России. В ней сказано: "В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов". То есть медиашумиха вокруг мнимого российского вторжения преподносится западному обывателю в форме доказательства реальности агрессивных намерений России.А вот как Запад в лице своего истеблишмента будет эксплуатировать происходящее не в информационном поле, а в конкретных политических решениях и шагах — вопрос открытый. Однако накрывающий его системный кризис чрезвычайно многолик и разнообразен — от энергодефицита до инфляции такого размаха, которого там не видели уже много десятилетий.В подобных обстоятельствах могут быть задействованы любые, самые экстренные меры. А уж тема "Россия — агрессор и угроза всему свободному миру" трансатлантическими партнерами в прошлом уже неоднократно использовалась.

https://ria.ru/20211213/bomboubezhischa-1763532647.html

https://ria.ru/20211122/feyki-1760227386.html

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759077611.html

https://ria.ru/20211214/vooruzhenie-1763635205.html

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авторы, украина, россия