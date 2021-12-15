03:38 15.12.2021 (обновлено: 03:39 15.12.2021)
Постпред Ирана заявил, что угрозы не способствуют переговорам по СВПД
Постпред Ирана в ООН Раванчи заявил, что угрозы не способствуют переговорам по СВПД в Вене
ООН, 15 дек - РИА Новости. Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут завершиться успешно за счет диалога, а не за счет угроз, запугиваний и установления искусственных сроков, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред в ООН Маджид Тахт Раванчи.
"Нынешние переговоры в Вене могут увенчаться успехом не за счет игрищ в обвинения, не путем установления искусственных сроков, не за счет угроз и запугивания… и не путем совершения диверсионных, подрывных или террористических действий в Иране, но только за счет участия в переговорах с искренней политической волей и добрыми намерениями", - сказал Раванчи.
В конце ноября стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.