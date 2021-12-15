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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211215/udmurtiya-1763933098.html
Патрушев высоко оценил результаты проекта "Деревня будущего" в Удмуртии
Патрушев высоко оценил результаты проекта "Деревня будущего" в Удмуртии - РИА Новости, 15.12.2021
Патрушев высоко оценил результаты проекта "Деревня будущего" в Удмуртии
Проект "Деревня будущего", реализованный в Удмуртии, создаёт условия для реализации новых предпринимательских инициатив, при этом не только в агропромышленном... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:28
2021-12-15T21:57
удмуртская республика (удмуртия)
удмуртская республика
экономика
герман греф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сбербанк россии
дмитрий патрушев
россия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Проект "Деревня будущего", реализованный в Удмуртии, создаёт условия для реализации новых предпринимательских инициатив, при этом не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.В среду в удмуртском селе Пихтовка презентовали проект "Деревня будущего", где за короткие сроки построили цифровой фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, создали общественное пространство в центре села для комфортного отдыха жителей."Одна из приоритетных задач Минсельхоза – создание современной инфраструктуры и в целом повышения качества уровня жизни жителей на селе. Данный вопрос связан с развитием экономики конкретного населенного пункта. Важно отметить, что проект "Деревня будущего" создаёт условия для реализации новых предпринимательских инициатив, при этом не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах", – цитируют в пресс-службе главы Удмуртии Дмитрия Патрушева.В сообщении со ссылкой на Патрушева отмечается, что проект – "один из ярчайших примеров, как благодаря поддержке местного бизнеса и жителей появилась современная инфраструктура, проведён комплекс работ по благоустройству, введены в эксплуатацию новые объекты"."Значительная роль отводится и финансовым институтам. Отдельно благодарю Александра Владимировича Бречалова, Германа Оскаровича Грефа и в целом команду Сбера за внимание к вопросам развития российского села в целом", – цитирует пресс-служба Патрушева.Министр добавил, что проект тесно связан с госпрограммой Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий", по ней в Пихтовке проведено благоустройство. "В целом на госпрограмму предусмотрено более 40 миллиардов рублей. Удмуртия – её активный участник. В прошлом году здесь было реализовано четыре проекта комплексного развития, построено более 20 километров дорог и 27 километров газопровода и водопровода. Рассчитываем, что руководство региона и дальше будет уделять пристальное внимание развитию села. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное для поддержки инициатив", - сказал Патрушев.По данным пресс-службы, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф заявил о возможности масштабирования удмуртского опыта на другие села страны. "Важно подумать над тем, как сделать механизмы, которые позволят преобразовать таким образом жизнь всех деревень Удмуртии, а потом масштабировать этот опыт на всю Россию. В Пихтовке главным интересантом и инициатором изменений был бизнес. Наверное, нам необходимо везде искать предпринимателей, которые заинтересованы в преобразованиях и помогать им", - приводятся слова Грефа.
https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html
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удмуртская республика (удмуртия), экономика, герман греф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сбербанк россии, дмитрий патрушев, россия, сбер
19:28 15.12.2021 (обновлено: 21:57 15.12.2021)
 
Патрушев высоко оценил результаты проекта "Деревня будущего" в Удмуртии

Министр Патрушев: "Деревня будущего" в Удмуртии создает условия для бизнес-инициатив

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Проект "Деревня будущего", реализованный в Удмуртии, создаёт условия для реализации новых предпринимательских инициатив, при этом не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
В среду в удмуртском селе Пихтовка презентовали проект "Деревня будущего", где за короткие сроки построили цифровой фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, создали общественное пространство в центре села для комфортного отдыха жителей.
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"Одна из приоритетных задач Минсельхоза – создание современной инфраструктуры и в целом повышения качества уровня жизни жителей на селе. Данный вопрос связан с развитием экономики конкретного населенного пункта. Важно отметить, что проект "Деревня будущего" создаёт условия для реализации новых предпринимательских инициатив, при этом не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах", – цитируют в пресс-службе главы Удмуртии Дмитрия Патрушева.
В сообщении со ссылкой на Патрушева отмечается, что проект – "один из ярчайших примеров, как благодаря поддержке местного бизнеса и жителей появилась современная инфраструктура, проведён комплекс работ по благоустройству, введены в эксплуатацию новые объекты".
"Значительная роль отводится и финансовым институтам. Отдельно благодарю Александра Владимировича Бречалова, Германа Оскаровича Грефа и в целом команду Сбера за внимание к вопросам развития российского села в целом", – цитирует пресс-служба Патрушева.
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Министр добавил, что проект тесно связан с госпрограммой Минсельхоза "Комплексное развитие сельских территорий", по ней в Пихтовке проведено благоустройство. "В целом на госпрограмму предусмотрено более 40 миллиардов рублей. Удмуртия – её активный участник. В прошлом году здесь было реализовано четыре проекта комплексного развития, построено более 20 километров дорог и 27 километров газопровода и водопровода. Рассчитываем, что руководство региона и дальше будет уделять пристальное внимание развитию села. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное для поддержки инициатив", - сказал Патрушев.
По данным пресс-службы, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф заявил о возможности масштабирования удмуртского опыта на другие села страны. "Важно подумать над тем, как сделать механизмы, которые позволят преобразовать таким образом жизнь всех деревень Удмуртии, а потом масштабировать этот опыт на всю Россию. В Пихтовке главным интересантом и инициатором изменений был бизнес. Наверное, нам необходимо везде искать предпринимателей, которые заинтересованы в преобразованиях и помогать им", - приводятся слова Грефа.

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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ЭкономикаГерман ГрефМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сбербанк РоссииДмитрий ПатрушевРоссияСбер
 
 
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