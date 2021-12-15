https://ria.ru/20211215/ucheniya-1763783472.html

В Крыму прошли учения с применением С-400

В Крыму прошли учения с применением С-400 - РИА Новости, 15.12.2021

В Крыму прошли учения с применением С-400

Военные учения по охране воздушного пространства с применением системы ПВО С-400 "Триумф" прошли в Крыму, сообщили в среду в пресс-службе Южного военного... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:01

2021-12-15T10:01

2021-12-15T10:01

безопасность

сша

республика крым

джо байден

владимир зеленский

с-400 «триумф»

южный военный округ

вмс франции

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военные учения по охране воздушного пространства с применением системы ПВО С-400 "Триумф" прошли в Крыму, сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа."Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.В ходе учения расчеты "Триумфов" выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановкеЗатем военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и "поразили" противника электронными пусками.В Минобороны РФ отметили, что данные учения являются плановыми. В то же время они проходят на фоне общей напряженности на черноморском и украинском направлениях.Так, накануне в Черное море вошел фрегат ВМС Франции "Овернь", а ранее стало известно о провокационных действиях командного корабля украинских ВМС "Донбасс", направлявшегося без предупреждения в сторону Керченского пролива и развернувшегося обратно к Мариуполю после телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20211215/fregat-1763776611.html

https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html

сша

республика крым

керченский пролив

черное море

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безопасность, сша, республика крым, джо байден, владимир зеленский, с-400 «триумф», южный военный округ, вмс франции, керченский пролив, черное море, су-24м