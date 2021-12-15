https://ria.ru/20211215/tsik-1763795425.html
ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах
ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах - РИА Новости, 15.12.2021
ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах
ЦИК предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:09
2021-12-15T11:09
2021-12-15T11:26
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ЦИК предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Она сообщила, что на данный момент в следующем году планируется провести избирательные кампании в 19 регионах."Из тех семи регионов, в которых проводилось электронное дистанционное голосование, в будущем году только в двух пройдут выборы, это Ярославская область и Москва. Мы уже обсуждали, по итогам анализировали, как прошло электронное дистанционное голосование, в принципе, оно прошло успешно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что есть определённые проблемы, на которые надо обратить внимание."Движемся очень плавно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы возрастало доверие со стороны граждан, чтобы людям было понятно, как организуется общественный гражданский контроль за дистанционным электронным голосованием, исходя из этого мы предполагаем в ряде регионов немного, не сильно, но расширить применение дистанционного электронного голосования",- подчеркнула она.Она добавила, что в ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где предполагается проводить выборы, чтобы узнать, кто из регионов готов и хотел бы провести такое голосование.
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
11:09 15.12.2021 (обновлено: 11:26 15.12.2021)
ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах
ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах в следующем году
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
ЦИК предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году, заявила председатель комиссии Элла Памфилова
.
Она сообщила, что на данный момент в следующем году планируется провести избирательные кампании в 19 регионах.
"Из тех семи регионов, в которых проводилось электронное дистанционное голосование, в будущем году только в двух пройдут выборы, это Ярославская область
и Москва
. Мы уже обсуждали, по итогам анализировали, как прошло электронное дистанционное голосование, в принципе, оно прошло успешно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что есть определённые проблемы, на которые надо обратить внимание.
"Движемся очень плавно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы возрастало доверие со стороны граждан, чтобы людям было понятно, как организуется общественный гражданский контроль за дистанционным электронным голосованием, исходя из этого мы предполагаем в ряде регионов немного, не сильно, но расширить применение дистанционного электронного голосования",- подчеркнула она.
Она добавила, что в ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где предполагается проводить выборы, чтобы узнать, кто из регионов готов и хотел бы провести такое голосование.