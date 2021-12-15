https://ria.ru/20211215/tseny-1763934431.html

В России подешевели картофель, помидоры и лук

В России подешевели картофель, помидоры и лук - РИА Новости, 15.12.2021

В России подешевели картофель, помидоры и лук

Рост цен на капусту и огурцы в России с 7 по 13 декабря ускорился, картофель, помидоры и лук продолжают дешеветь, следует из данных Росстата. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:27

2021-12-15T19:27

2021-12-15T19:27

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост цен на капусту и огурцы в России с 7 по 13 декабря ускорился, картофель, помидоры и лук продолжают дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 1,3%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 5,42%, огурцы - на 6,67%, яблоки - на 0,85%, морковь - на 0,38%.Картофель дешевеет вторую неделю подряд: с 7 по 13 декабря - на 0,07%, за предыдущий отчетный период, с 30 ноября по 6 декабря - на 0,17%. Последний раз цены на него снижались в конце августа - начале сентября. В свою очередь репчатый лук на отчетной неделе подешевел на 0,36%, помидоры - на 1,11%.С начала года к 13 декабря картофель в России подорожал на 54,99%, капуста - в 2,2 раза (на 120,98%), лук - на 14,78%, морковь - на 29,76%. Помидоры с начала года подешевели на 0,16%, огурцы - на 4,02%, яблоки - на 5,67%.За предыдущий период, с 7 по 13 декабря, капуста подорожала на 4,82%, огурцы - 4,92%, морковь - на 0,63%. Помидоры тогда подешевели на 3,38%, лук - на 0,71%, яблоки - на 0,24%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда увеличились в среднем на 0,3%.С 7 по 13 декабря в России выросли цены на сливочное масло и пастеризованное молоко (на 0,8%), на маргарин (на 0,7%), на полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки (на 0,5%), на сметану, творог, сыры, печенье (на 0,4%).Вареные колбасы подорожали на 0,3%, говядина и мороженая рыба – на 0,2%, баранина – на 0,1%. Цены на шоколадные конфеты снизились на 0,2%, на черный чай – на 0,1%.Рост цен на гречневую крупу в России с 7 по 13 декабря чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, мясо кур дешевеет вторую неделю подряд после 22 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.Гречка с 7 по 13 декабря выросла в цене на 1,3%, тогда как за предыдущий период, с 30 ноября по 6 декабря, рост составлял 1,12%, а с начала года цены поднялись на 24,41%. Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране снизились с 7 по 13 декабря на 0,39%. За предыдущую неделю мясо кур подешевело на 0,36%, а с начала года по 13 декабря цена на него выросла на 27,15%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 1,09% (с 30 ноября по 6 декабря - на 1,16%, с начала года яйца выросли в цене на 14%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,38%. С 30 ноября по 6 декабря цены на сахар выросли на 0,73%, а с начала года по 13 декабря - прибавили 11,09%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,33% (неделей ранее оно выросло в цене на 0,32%, с начала года по 13 декабря - на 8,36%).Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,71% (за предыдущий период - на 0,67%, рост с начала года - на 12,24%), черный хлеб - на 0,32% (за предыдущий период - на 0,47%, с начала года - на 9,4%), макаронные изделия - на 0,89% (после роста на 0,83%, с начала года цены увеличились на 13,43%).Вермишель повысилась в цене на 0,73% (за предыдущий период - увеличение на 0,65%, рост с начала года - 12,96%). Цены на белый хлеб выросли на 0,31% (неделей ранее - на 0,36%, рост с начала года - на 9,51%). Цены на рис увеличились на 0,7% (неделей ранее - на 0,48%, с начала года - выросли на 8,62%), на пшено - повысились на 0,13% (за предыдущий период - на 1,09%, с начала года - уменьшились на 0,76%).

https://ria.ru/20211207/novyy_god-1762480235.html

https://ria.ru/20211205/kartoshka-1762136308.html

https://ria.ru/20211203/retsepty-1762119012.html

https://ria.ru/20211130/produkty-1761532141.html

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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия