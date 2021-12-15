https://ria.ru/20211215/tseny-1763860238.html
Голикова заявила о росте цен на автомобили для здравоохранения
Голикова заявила о росте цен на автомобили для здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова заявила о росте цен на автомобили для здравоохранения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что фиксируется повышение производителями цен на автомобили для системы здравоохранения РФ порядка на 20% против... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:18
2021-12-15T15:18
2021-12-15T17:47
экономика
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что фиксируется повышение производителями цен на автомобили для системы здравоохранения РФ порядка на 20% против заложенных в соответствующие программы."Мы регулярно проводим совещания с регионами, обсуждаем все возникающие проблемы. Организовали постоянную коммуникацию с регионами и федеральными министерствами для быстрого решения возникающих вопросов. Одним из таких вопросов является тот вопрос, которые уже сегодня затронул Марат Шакирзянович (Хуснуллин) - это рост стоимости строительных материалов", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ."Но еще и мы фиксируем, по информации субъектов, повышение нашими производителями порядка на 20% цен на автомобили. Ну, это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остается вопрос выделения в полном объеме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена", - подчеркнула она.
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экономика, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
15:18 15.12.2021 (обновлено: 17:47 15.12.2021)
Голикова заявила о росте цен на автомобили для здравоохранения
Вице-премьер Голикова: цены на автомобили для здравоохранения выросли выше заложенного
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что фиксируется повышение производителями цен на автомобили для системы здравоохранения РФ порядка на 20% против заложенных в соответствующие программы.
"Мы регулярно проводим совещания с регионами, обсуждаем все возникающие проблемы. Организовали постоянную коммуникацию с регионами и федеральными министерствами для быстрого решения возникающих вопросов. Одним из таких вопросов является тот вопрос, которые уже сегодня затронул Марат Шакирзянович (Хуснуллин) - это рост стоимости строительных материалов", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.
"Но еще и мы фиксируем, по информации субъектов, повышение нашими производителями порядка на 20% цен на автомобили. Ну, это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остается вопрос выделения в полном объеме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена", - подчеркнула она.