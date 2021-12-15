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Рост цен стал вызовом для реализации нацпроектов, заявил Путин
Рост цен стал вызовом для реализации нацпроектов, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2021
Рост цен стал вызовом для реализации нацпроектов, заявил Путин
Рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы, заявил... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:54
2021-12-15T14:54
2021-12-15T15:07
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин."В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.Он отметил, что такие риски "необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю"."Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных свалках", - сказал президент, добавив, что правительству нужно подготовить алгоритм действий.
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экономика, владимир путин, россия
14:54 15.12.2021 (обновлено: 15:07 15.12.2021)
Рост цен стал вызовом для реализации нацпроектов, заявил Путин
Президент Путин назвал рост цен серьезным вызовом для реализации нацпроектов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин
.
"В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков", - сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам.
Он отметил, что такие риски "необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю".
"Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных свалках", - сказал президент, добавив, что правительству нужно подготовить алгоритм действий.